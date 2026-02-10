Ce au început românii să facă în parcurile din țară, în fiecare duminică. Imaginile s-au viralizat pe internet

Într-o perioadă în care tot mai multe persoane aleg să își petreacă timpul în casă, mai ales pe timpul iernii, a apărut o inițiativă care îi scoate pe oameni din rutină și îi aduce din nou în aer liber. Este vorba despre un concept simplu, dar extrem de apreciat, care presupune plimbări organizate în parc, alături de persoane necunoscute, cu scopul de a face mișcare și de a socializa.

În fiecare duminică participanții se întâlnesc pentru o plimbare de aproximativ 10.000 de pași, fără alergare, fără presiune și fără ecrane. Ideea principală este mersul relaxat, conversația și reconectarea cu oamenii, într-un cadru natural. Endi Ungureanu a propus această idee în mediul online și numeroase persoane și-au dorit să se implice.

Activitatea nu are limite de vârstă și este deschisă tuturor: poți veni singur, cu prietenii, cu partenerul, cu copiii sau chiar cu animalele de companie.

„Duminică de duminică, oameni necunoscuți au început să iasă împreună la o Tură de parc.

Mers, nu alergat. Departe de ecrane și de singurătate.

Tura de duminică are loc simultan în mai multe parcuri din București și alte oraşe din țară.

Fără limită de vârstă, poţi veni singur/ă, însoțit/ă, cu copil, partener, cățel, purcel”, se arată descrierea.

Cum a fost ultimul eveniment

Ultimul eveniment a avut loc în Parcul Herăstrău, unde zeci de persoane s-au adunat pentru a parcurge traseul împreună. Tura se desfășoară simultan în mai multe parcuri din București, precum Herăstrău, IOR sau Lacul Morii, dar și în alte orașe din țară, printre care Cluj, Timișoara, Constanța, Craiova, Satu Mare și Iași.

Inițiatorii spun că, pe lângă beneficiile evidente pentru sănătatea fizică, aceste plimbări au un impact pozitiv și asupra stării emoționale. Participanții simt că se deconectează de stres, ies din izolare și își fac prieteni noi într-un mod natural, fără presiune socială.

„Azi, în Herăstrău. @turadeduminica e o tură de 10k pași în parc. Împreună. Mers, nu alergat. Departe de ecrane, aproape de oameni. Are loc simultan în mai multe parcuri din București (Herăstrău, IOR, Lacul Morii) și alte câteva orașe din țară (Cluj, Timișoara, Constanța, Craiova, Satu Mare, Iași) Pe lângă corp, umblă vorba că Tura face bine și la suflet și la cap!”, se arată descrierea ultimului eveniment care a avut loc duminică.

