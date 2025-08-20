Dovada clară că Ella a mers la Insula iubirii 2025 ca să-l ”traducă” pe Andrei. Însemnătatea bizară a zilei de 25 februarie

Spiritele s-au încins la Insula Iubirii. Teo și Ella și-au dat frâu liber sentimentelor, iar imaginile cu momentul pasional dintre cei doi au devenit virale. În cea mai nouă ediție a show-ului de la Antena 1, blondina a făcut noi dezvăluiri surprinzătoare. Se pare că știa încă de acasă că relația ei este sortită eșecului și că la Insula Iubirii se va schimba totul pentru cuplul lor.

Întoarsă de la date-ul special pe care l-a avut cu Teo, Ella a făcut câteva confesiuni surprinzătoare. Într-o discuție cu Francesca, blondina a dezvăluit că știa încă de acasă tot ce se va întâmpla la Insula Iubirii și care o să fie deznodământul pentru ea. Știa că relația ei cu Andrei va termina în Thailanda.

Mai exact, Ella a mărturisit că înainte de participarea la Insula Iubirii a mers la o clarvăzătoare, iar lucrurile pe care aceasta i le-a spus au pus-o serios pe gânduri. Clarvăzătoarea a fost precisă și i-a spus blondinei că relația cu Andrei nu este una de viitor și nu o să dureze. I-a spus că bărbatul are legături dubioase și nu aduce niciun beneficiu în viața ei.

Mai mult, clarvăzătoarea i-a spus Ellei că nu va exista nicio nuntă și că nu este menită să rămână lângă Andrei. De asemenea, concurenta a mai precizat că până acum 90 % din ce i-a spus clarvăzătoarea s-a adeverit.

„M-am dus la o clarvăzătoare și 90% din ce mi-a spus s-a întâmplat. Am înregistrarea pe telefon, nu am putut să o mai ascult. Ce-a putut să îmi zică la Andrei… m-a panicat total! Îi trimiteam poze, una câte una, și nu îi spuneam cine e. (…) A zis: Tu cu omul acesta nu aveți nicio treabă unul cu celălalt. Mi-a zis că are legături dubioase. M-a întrebat cine este și i-am spus că este partenerul meu de viață. M-a întrebat dacă am planuri cu el și i-am spus că avem nunta în viitor. A zis: Îmi pare rău, dar nu văd nicio nuntă”, a mărturisit Ella.

Însemnătatea bizară a zilei de 25 februarie

Ella a mai dezvăluit că specialista i-a spus și că în următoarea perioadă viața ei o să fie destul de grea, însă totul se va schimba după data de 25 februarie. Acolo va exista un punct de cotitură, după care viața blondinei va căpăta altă formă.

Ei bine, Ella a avut parte de un șoc mai târziu, căci după ce a trecut de casting a aflat că plecare în Thailanda urma să aibă loc pe 25 februarie. Deci, experiența de la Insula Iubirii avea să fie cea care o va schimba pe Ella și o va așeza pe un nou drum.

„Și chestia care mi-a zis-o că până pe 24 februarie se va da cu mine de pământ, în cel mai rău mod posibil, iar de pe 25 o să se rezolve. Și până în mai, mai sufăr un pic și apoi gata. Din mai mă întorc în România. În continuare sunt un om rațional. Întotdeauna am fost sceptică la tot ce ține de mistic, clarviziune și chestii. Pentru că eu am studiat o știință în ceva mistic. Apoi m-a sunat Anda și mi-a zis că am fost acceptați, că mergem mai departe și plecarea în teren ar fi pe 25 februarie. Nu îmi vine să cred”, a mai spus Ella.

Ella, prinsă cu cioara vopsită la Insula Iubirii 2025! Nu știa că sunt camere în baie atunci când a sărit pe Teo. Cum a încercat să se scoată în fața reporteriței

Teo rupe tăcerea despre scena intimă cu Ella, după ce fanii au acuzat Antena 1 de trucaj: ”O să înțelegeți din episoadele următoare”

Foto: Instagram