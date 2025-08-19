Ella, prinsă cu cioara vopsită la Insula Iubirii 2025! Nu știa că sunt camere în baie atunci când a sărit pe Teo. Cum a încercat să se scoată în fața reporteriței

Spiritele s-au încins, la propriu, la Insula Iubirii, iar protagonista momentelor fierbinți a fost chiar Ella. Deși a încercat să scape basma curată, blondina a fost prinsă cu cioara vopsită. A crezut că nu sunt camere, însă apropierile dintre ea și Teo au fost evidente. Cum a încercat concurenta să se scoată în fața reporteriței?

Apropierea dintre Ella și ispita Teo a început să fie evidentă pentru toată lumea. Cei doi au început să își petreacă tot mai mult timp împreună, iar dintre ei nu lipsesc îmbrățișări, complimente și priviri drăgăstoase, toate fiind observate și de restul participanților. Însă, recent, apropierea celor doi a ajuns la un alt nivel. Andrei o să înlemnească atunci când o să vadă imaginile.

Ella, prinsă cu cioara vopsită la Insula Iubirii 2025

În cea mai nouă ediție Insula Iubirii, Teo și Ella au avut parte de un date special de o noapte și zi. După ce au petrecut momente frumoase împreună, cei doi au împărtășit câteva clipe de apropiere pe baldachin, unde s-au dezmierdat, iar apoi au mers la somn.

Însă, se pare că somnul nu s-a prins de Ella, care s-a ridicat din pat și a mers în baie. De acolo l-a strigat pe Teo, spunând că are nevoie de ajutor. Ispita s-a conformat, a mers după ea în baie. Ei bine, de aici a început totul, căci Ella și-a dat frâu liber sentimentelor.

Concurenta nu a mai ținut cont de partenerul său și s-a lăsat purtată de valul ispitei. Scenele din baie sunt destul de grăitoare. Nu au lipsit atingerile pasionale, sărutările și mângâierile lungi.

„Lucrurile au luat o întorsătură total neașteptată pentru mine. Am fost surprins plăcut. Nu voiam să fim prinși în anumite ipostaze intime. Doar că la un moment dat n-am mai ținut cont. Pentru că, bineînțeles, eram mult prea conectați acolo și dorința asta între noi doi era mult prea mare. A renunțat la inhibiții, atât ea cât și eu. Da, am lăsat puțin să vină lucrurile de la sine și am încercat mai mult să ne bucurăm de moment și de tot ceea ce trăim aici. Au existat anumite momente în care am fost mult mai apropiați. După tot ceea ce s-a întâmplat între noi în baie, am concluzionat faptul că ne mai potrivim dintr-un punct de vedere. Nu aș fi gândit că putem ajunge atât de departe. Doar că eu îmi doream mult prea mult să se întâmple ceva între noi doi, iar ea, la rândul ei, la fel”, a spus Teo, după scenele din baie.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Insula Iubirii (@insulaiubirii_oficial)

Cum a încercat să se scoată în fața reporteriței

Ulterior, după date-ul de foc pe care Ella l-a avut, aceasta a mers la interviu. Însă, fiind sigură de faptul că scenele fierbinți cu Teo nu au fost filmate, concurenta nu a vurt să recunoască inițial ce s-a întâmplat. Deși reporterița a încercat să o facă să recunoască, blondina a ocolit subiectul și s-a prefăcut neștiutoare.

„Reporter: Hai să vedem ce s-a întâmplat la date. Ella: Au existat momente în care am fost mult mai apropiați decât de obicei. Reporter: Acum, dacă tu crezi despre tine că ești un om asumat… Ella: Sunt un om diplomat. Reporter: Diplomat, da, ok… Ella: Au fost situații în care da, am fost mai apropiați și am vorbit mult mai deschis și mult mai în largul nostru. Reporter: Și pe lângă asta? Ella: Au existat apropieri între noi…am și spus. Reporter: Mai exact? Ella: Este un lucru pe care l-am simțit. Indiferent de ce se va întâmpla pe viitor, dacă va exista ceva între mine și Teo, este un lucru între mine și el”, a spus Ella la testimoniale.

Andrei Lemnaru l-a amenințat cu bătaia pe Teo, după ce a văzut ce a făcut cu Ella: ”Cât e de mare…”

Cu cine își petrece timpul Andrei, după ce Ella a comis-o cu Teo. Surpriză: e o ispită de la Insula Iubirii

Foto: Captură Antena 1