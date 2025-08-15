Acasă » Știri » Cu cine își petrece timpul Andrei, după ce Ella a comis-o cu Teo. Surpriză: e o ispită de la Insula Iubirii

Cu cine își petrece timpul Andrei, după ce Ella a comis-o cu Teo. Surpriză: e o ispită de la Insula Iubirii

De: Irina Vlad 15/08/2025 | 22:20
Ella Vișan și Andrei Lemnaru/ (SURSA: SOCIAL MEDIA)

Andrei Lemnaru și Ella Vișan formează unul dintre cele 5 cupluri care au venit la Insula iubirii să își testeze relația, cu doar câteva luni înainte de nuntă. Se poate spune că experiența Thailanda i-a luat prin surprindere, iar cei doi logodnici și-au dat frâu liber sentimentelor mai mult decât ar fi avut de gând. Testul fidelității s-ar fi terminat pentru ei cum nu se putea mai rău. S-au dat de gol în timpul unui live pe TikTok!

Andrei Lemnaru și Ella Vișan au acceptat provocarea de 21 de zile de la Insula iubirii, sezonul 9. Cei doi logodnici au venit în show pentru a-și testa relația, dar și propriile limite, cu doar câteva luni înainte de nuntă. Încă din primele ediții ale showului, cei doi au fost extrem de deschisi și sinceri și nu s-au ferit să vorbească despre problemele lor din cuplu.

Cu cine își petrece timpul Andrei, iubitul Ellei Vișan

Se pare că socoteala de acasă nu prea s-a potrivit cu cea din… Thailanda, deoarece atât Ella, cât și Andrei au format conexiuni cu ispitele. Cei care au captat atenția telespectatorilor sunt Ella și ispita Teo. Pe insula băieților, Andrei a încercat o apropiere de ispita Andrușca, legătură care pare să fi rezistat și după terminarea filmărilor.

Reveniți în România, Andrei a continuat să țină legătura cu ispita lui favorită, iar recent chiar au făcut un live pe Tik Tok, în care au răspuns întrebărilor venite din partea utilizatorilor. La un moment dat, o persoană a presupus că cei doi se află în aceeași casă, însă reacția celor doi a fost total neașteptată. Ispita Andrușca și Andrei aproape că s-au dat de gol.

Andrei Lemnaru și ispita Andrușca/ sursă foto: TikTok

Andrei: La Andrușca mă duc? Băi, dar cum vă dați seama imediat? Voi vă prindeți imediat. Vreți să vă arăt bucătăria mea să vedeți unde e Andrușca? Nu vă arăt.

Andrușca: Hai, termină.

Andrei: Nu v-o arăt. Ce să termin? Le arătam la oameni bucătăria. Vedeți cum se dă de gol? Se dă singură de gol”, au discutat cei doi pe TikTok.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, după terminarea filmărilor de la Insula iubirii, Andrei Lemnaru și Ella Vișan ar fi decis să se despartă. Nunta a fost anulată, iar concurentul a continuat să țină legătura cu ispita Andrușca. Cei doi au încercat chiar să formeze un cuplu, însă relația nu a supraviețuit. În ceea ce o privește pe Ella, concurenta nu s-a bucurat nici ea de un final fericit. După terminarea emisiunii, ispita Teo și-a schimbat radical comportamentul și a început să o ignore total, semn că rolul lui se încheiase – continuă să citești AICI detalii bombă.

