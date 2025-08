Andrei a umilit-o pe Ella Vișan în fața tuturor! Detaliul intim dezvăluit despre blondă. Nici ispitele n-au fost de acord cu asta

Ella Vișan și Andrei Lemnaru formează unul dintre cuplurile din acest sezon de la Insula Iubirii. Cei doi au mers în Thailanda pentru a-și testa relația înainte să facă pasul cel mare. Până acum, Andrei pare să reziste ispitei, însă deși spune că își dorește să își înțeleagă iubita mai bine, până acum acesta nu a făcut altceva decât să o umilească. A dezvăluit mai multe detalii intime și nici măcar ispitele nu au fost de acord cu asta.

Unul dintre cele mai controversate cupluri din acest an de la Insula Iubirii este cel format din Ella Vișan și Andrei Lemnaru. Cei doi au o relație de mai bine de trei ani, sunt logodiți și urmează să facă nunta. Însă, înainte de marele eveniment au decis să își supună relația testului din Thailanda.

Așa cum spuneam, înainte să ajungă în fața altarului, Andrei și Ella au decis să își testeze relația la Insula Iubirii. Cei doi au programată nunta pentru această toamnă, iar în contextul pregătirilor pentru acest eveniment important, ambii parteneri au decis să apeleze la o serie de intervenții estetice pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic.

Andrei este cel care a mărturisit că atât el, cât și partenera sa și-au dorit să arate impecabil în ziua cea mare, așa că nu s-au sfiit să apeleze la ajutorul medicului estetician. Au făcut mai multe intervenții, iar Andrei le-a dat de gol pe toate. Iar dacă asta nu era suficient, bărbatul nu s-a sfiit să detalieze cu lux de amănunt tot ce mers prost. În fața tuturor, Andrei a povestit cum intervenția de implanturi mamare a fost dezastruoasă pentru Ella.

„La prima operație a Ellei, atât pentru ea cât și pentru mine, a fost ceva wow. Am făcut o operație jos pălăria. A doua oră, pentru că prima a fost ok, am zis că mergem tot acolo. Și… nu a venit să ne viziteze după operație, l-a durut… O singură dată a venit.

Și când i-a dat Ellei corsetul jos, s-a uitat în oglindă și i-a spus să dea remove la tot. La tot, și la silicoane și la tot. Ușor, ușor când i s-au dezumflat și sânii… El ce a făcut, nu i-a pus submusculari. Îți dai seama că s-au lăsat. Ele au coborât într-un buzunărel”, a povestit Andrei.