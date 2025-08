Câte clase și ce studii are Ella de la Insula Iubirii, de fapt. Iubitul ei, Andrei, a dat-o de gol

Ella Vișan este una dintre cele mai controversate apariții din sezonul 9 de la Insula Iubirii, iar atenția pe care o primește în ultimul timp a început să îi facă pe oameni să își pună semne de întrebare legate de viața ei personală. Răspunsul a venit chiar de la partenerul alături de care s-a dus să își testeze relația, Andrei Lemnaru. Într-un moment de sinceritate, acesta a vorbit deschis despre diferențele dintre ei și a dezvăluit detalii din CV-ul Ellei pe care până acum puțini le cunoșteau.

Ella Vișan și Andrei Lemnaru păreau cuplul solid care nu putea fi clătinat de nimic, nici măcar de „Insula Iubirii”. Dar socoteala de-acasă nu s-a potrivit deloc cu cea din Thailanda. Deși intrarea lor în show-ul fenomen a fost programată la doar câteva luni înainte de nuntă, experiența s-ar fi dovedit un test al relației pe care aceștia nu l-ar fi trecut.

Pe parcursul emisiunii, Andrei nu s-a sfiit să vorbească deschis despre diferențele dintre el și Ella, inclusiv despre cele legate de educație și personalitate. Într-o discuție cu ispita Nicoleta Balint, concurentul a făcut lumină și asupra nivelului de studii al partenerei sale din emisiune.

„Aia apreciez la ea, sinceritatea. E o persoană sinceră. Câteodată doare sinceritatea, ca și eu sunt o persoană sinceră. Dar ea știe cum să formuleze. Totuși, are o facultate de psihologie și știe cum să spună ideea.

Se vede, frate. Când faci o facultate care e în domeniu, cum e Psihologia, se vede. D-aia am și spus că este o femeie matură. Se vede diferența între noi doi. Este vizibilă și pe mine mă bucură, pentru că eu am de învățat”, a spus Andrei Lemnaru.