China a început cel mai mare proiect de construcții din lume. Planurile deja au stârnit controverse

De: Daniel Matei 14/12/2025 | 00:50
China a început oficial realizarea a ceea ce este considerat a fi cel mai mare proiect de construcții din lume, de la momentul acesta – un complex hidroelectric de 153 de miliarde de dolari, în Tibet.

Proiectul este o minune inginerească și cu ambiții energetice uriașe, dar ridică și serioase preocupări de mediu și sociale. Pe măsură ce planeta militează pentru o energie mai curată, acest megaproiect se află la răscrucea dintre inovație, ecologie și geopolitică, scrie thearpc.com.

Cel mai mare proiect de construcții din lume

Proiectul se desfășoară în Nyingchi, un oraș muntos situat la marginea sud-estică a Platoului Tibetan. Râul Yarlung Tsangpo va alimenta cinci centrale hidroelectrice masive, concepute pentru a valorifica scăderea naturală de altitudine a râului.

Aceste centrale vor forma un lanț în cascadă, fiecare folosind debitul celei anterioare pentru a produce energie. Este o utilizare inteligentă a geografiei, transformând puterea brută a naturii în electricitate. Ceea ce atrage cu adevărat atenția este amploarea producției de energie. Este estimat ca acest complex să genereze 300 de miliarde de kilowați-oră anual.

Dar realizarea acestui proiect nu este ușoară. Echipele de construcții lucrează la o altitudine de peste 3.000 de metri într-o zonă cunoscută pentru cutremure, alunecări de teren și vreme imprevizibilă.

Proiectul anunțat în China stârnește controverse

Nu toată lumea consideră acest proiect ca fiind un progres. Bazinul râului Yarlung Tsangpo este unic din punct de vedere ecologic, adăpostind specii rare și ecosisteme fragile. Construirea de baraje pe un sistem atât de sensibil ar putea perturba permanent habitatele, provocând pierderi ireversibile ale biodiversității.

Speciile de pești care se bazează pe migrațiile sezoniere se vor confrunta cu căi blocate, spun contestatarii. Pădurile sunt defrișate, afectând fluxul de apă și crescând riscul de eroziune a solului. Comunitățile din aval, în special fermierii, ar putea avea de suferit dacă ciclurile apei se schimbă, amenințând randamentele culturilor și securitatea alimentară.

Mii de oameni care locuiesc de-a lungul râului sunt relocați. Deși China are experiență cu relocări la scară largă din proiecte similare, altitudinea extremă și terenul locuibil limitat din Tibet fac acest efort deosebit de dificil. Mulți locuitori sunt goniți de pe pământul pe care familiile lor au trăit de generații. Relocarea nu numai că perturbă viețile, dar modifică și cultura, mijloacele de trai și sănătatea mintală în moduri greu de măsurat, mai scrie sursa citată.

