Cum a reușit Melissa McCarthy să slăbească spectaculos. Actrița a dat jos aproape 45 de kilograme

De: Daniel Matei 12/12/2025 | 00:50
Actrița Melissa McCarthy a reușit să slăbească în mod spectaculos, iar rezultatul l-a arătat recent publicului în cadrul celui mai recent episod al emisiunii „Saturday Night Live”.

McCarthy a reușit să dea jos aproape 45 de kilograme într-un timp destul de scurt, iar internauții au observat imediat schimbarea și au lăudat-o prin comentarii pe rețelele de socializare, scrie Page Six.

Cum a reușit Melissa McCarthy să slăbească

Actrița în vârstă de 55 de ani și-a etalat noua siluetă într-o rochie neagră, iar fanii au reacționat imediat. Unele persoane au spus că artista ar fi folosit Ozempic pentru a slăbi atât de mult, însă aceasta nu a confirmat și nici nu a infirmat momentan aceste informații.

„Sunt foarte impresionată de progresul Melissei în pierderea în greutate”, a scris o persoană.

„Mă bucur atât de mult să o văd pe Melissa McCarthy înapoi pe scena SNL! Și arată fabulos!”, a scris altcineva.

Sursa foto: Profimedia

I s-a spus că nu va ajunge niciodată să aibă succes din cauza greutății

De-a lungul carierei sale, McCarthy s-a confruntat cu critici din cauza aspectului său fizic. În martie 2011, ea a povestit că un manager i-a spus odată că nu va lucra niciodată la Hollywood dacă nu slăbește. Totuși, acest lucru i-a sporit și mai mult ambiția și dorința de a avea succes.

„M-a rănit, într-adevăr. Înțeleg că șansele nu sunt la fel de mari ca atunci când aș fi slabă, dar tot am talent. M-am gândit: «Îți arăt eu!»”, povestea actrița.

De-a lungul anilor, greutatea lui McMarthy a fluctuat, actrița declarând în martie 2016 că greutatea sa „va fi în sus, va fi în jos, probabil pentru tot restul vieții mele”. Cu toate acestea, pe măsură ce a îmbătrânit, actrița s-a concentrat mai puțin pe pierderea în greutate și a dedicat mai multă energie familiei sale, și anume soțului ei, Ben Falcone, și fiicelor Vivian și Georgette.

Actrița a mai povestit că, deși de-a lungul vremii s-a învinovățit de multe ori pentu problemele sale cu greutatea, în cele din urmă s-a maturizat și a reușit să înțeleagă că frumusețea vine din interior și că nu va putea să fie plăcută de absolut toată lumea și că acest lucru este în regulă, scrie People.

Într-un interviu acordat publicației Rolling Stone din februarie 2017, actrița a mărturisit că s-a confruntat cu anxietatea din cauza felului în care arăta încă din liceu.

„Cred că mi-am făcut griji prea devreme în privința greutății, când era vorba doar de greutatea unui copil. Credeam că m-am luptat cu greutatea pe tot parcursul liceului, dar îmi amintesc de poze cu mine ca majoretă, făcând sprinturi, ridicând greutăți, făcând gimnastică, jucând tenis, deși nu eram slabă ca unele fete… Deci, de ce naiba mă panicam?”, povestea ea.

Povestea lor „perfectă” ascundea detalii cutremurătoare. Adevărul despre căsnicia lui Charlie Kirk

Top 25 de filme Netflix de văzut în Decembrie!

×