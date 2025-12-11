Povestea de dragoste dintre Tudor Chirilă și Andreea Raicu. S-au iubit timp de 5 ani!

Când a apărut prima oară la matinalul ProTV cu Andi Moisescu (Ora 7, Bună dimineața!), în anul 1996, era imposibil să nu te îndrăgostești de Andreea Raicu. Era pe atunci o tânără frumsețe carpatină, o brunetă cu ochi albaștri, cu o voce clară, cu o piele ca de sidef care te îndemna să o atingi cu tandrețe prin ecran, cu toate că rezoluția televizoarelor de pe atunci era infimă.

Nu se știe când s-a îndrăgostit Tudor Chirilă de Andreea Raicu. Poate chiar din 1996. Dar a trebuit să aștepte până când Andreea a devenit disponibilă. După despărțirea Andreei de Cristi Chivu, iată că vedetele Tudor Chirilă și Andreea Raicu au decis că împreună e formula cea mai bună pentru ei. Au fost un cuplu frumos pe vremea aceea, adică pe la jumătatea anilor 2000, până prin 2011.

Mai știți când Tudor Chirilă era cu Andreea Raicu?

Și asta deși Tudor Chirilă nu are o frumusețe clasică, dar are un sex-appeal intelectual, similar cu al francezilor, care, dacă ar fi pe frumusețe, n-ar reuși să-și perpetueze neamul. Tudor avea faimă, glorie! Era pe val în Vama Veche, cea mai cool trupă românească (după OCS, firește). Normal că gâza Andreea Raicu era și ea atrasă de strălucirea reflectoarelor puse pe Tudor Chirilă. Era un bărbat râvnit de multe femei. Încă mai este. Asta l-a ajutat, cu siguranță, să o cucerească pe Andreea Raicu.

Pe vremea aceea, nu existau influenceri. Nu se născuseră. Nu apăruse nici măcar ideea de influencer. Dar Tudor Chirilă și Andreea Raicu erau deja influenceri. Amândoi aveau blog! Erau doi bloggeri, ce să mai. Cititorii mai tineri, care nu știu ce este un blog, îl pot întreba pe chatgpt. Andreea a transformat blogul în business profitabil. Tudor, în activism social. Se potriveau sau nu, era irelevant. Probabil că presiunea populară i-a împins pe una în brațele celuilalt.

Relația lui Tudor Chirilă cu Andreea Raicu a fost ultima fraternizare între intelectuali și monden. A fost un simbol al tranziției post-ceaușiste. A sfârșit după îndelungi ezitări, după zbateri care le emulau pe cele din societate, cu proteste, cu valuri de emigranți spre o soartă mai bună, cu iubire, atașament și dăruire, dar și cu nepăsare, indiferență, conflicte mocnite.

Relația lor a fost cu năbădăi, pe scurt. Cu atracție masivă și respingere implacabilă. La fel ca în societate, unde uneori era și frumos, dar alteori era și foarte urât, cu maidanezi, corupție și hoție.

Până la urmă fiecare a ales calea străinătății, adică și-a găsit pe altcineva. Andreei Raicu i-a fost mai ușor. Lui Tudor, cu angoasele sale civice, puțin mai dificil. S-au despărțit definitiv în 2011 și de atunci filosofia și showbizul merg pe cărări diferite.