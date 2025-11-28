Acasă » Știri » Cum arată fiica adoptivă a Andreei Raicu. Imaginile cu Maria și vedeta TV s-au viralizat!

Cum arată fiica adoptivă a Andreei Raicu. Imaginile cu Maria și vedeta TV s-au viralizat!

De: Mirela Loșniță 28/11/2025 | 18:12
Foto: Social Media

Maria, fiica adoptivă a Andreei Raicu, are 26 de ani și este o tânăra extrem de frumoasă. Măriuca, așa cum o alintă vedeta, avea doar șase ani când a sărit în brațele Andreei Raicu la orfelinat.

Anii au trecut, iar relația lor a devenit una specială. Cele două sunt prietene foarte bune, mai ales că Măriuca este și ea mamă acum. Fetița de șase ani a îmbrățișat-o prima dată pe Andreea Raicu și, fără să știe cine este, i-a cerut să o ia acasă de Crăciun. Au urmat două săptămâni de neuitat pentru Măriuca, iar legătura lor a rămas apropiată până în prezent.

Cum arată fiica adoptivă a Andreei Raicu

Andreea Raicu și Maria au postat un video în mediul online, în care fiecare a vorbit despre obiceiurile și reacțiile sale în diferite situații. Din imagini se poate vedea cât de frumoasă este Maria, dar și cât de bine se simt împreună. În urmă cu ceva timp, Andreea Raicu a povestit cum a devenit mamă de suflet pentru Măriuca.

Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant din județul Dâmbovița. „Mai bine mâncați la voi acasă”
Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Măriuca avea doar 6 ani când am cunoscut-o. Era Crăciunul și m-am dus la un centru care avea grijă de copiii proveniți din familii defavorizate, cu daruri și multă iubire. Am petrecut câteva ore acolo și, în tot acest timp, Măriuca nu s-a dezlipit de mine. La plecare, m-a privit în ochi cu atâta speranța și m-a întrebat dacă poate să vină cu mine acasă de Crăciun. După ce am primit acceptul preotului Gabriel, care conducea centrul, am revenit în seara de Ajun și am luat-o pe micuța Maria. Mă aștepta cu bagajul făcut, aproape sigură că nu mă voi întoarce. Am luat-o acasă și am petrecut două săptămâni minunate împreună. De atunci, a devenit o tradiție să o iau în weekenduri și în vacanțe. A crescut atât de frumos și a căpătat atâta încredere. La 16 ani, a ales să plece din București împreună cu mama ei, care a găsit un loc unde să stea, într-un sat îndepărtat. A fost dureros pentru amândouă să ne despărțim. După o perioadă, drumurile noastre s-au întâlnit din nou„, povestea Andreea Raicu în trecut.

Sursă foto: Tik Tok

În urmă cu un an, Andreea Raicu povestea în mediul online că Măriuca a devenit mamă la o vârstă fragedă și și-a crescut singură copilul, după ce mama ei biologică s-a stins din viață.

„Mama ei ne-a părăsit, iar Maria a devenit mamă la o vârstă mult prea fragedă. Dar asta nu a împiedicat-o să crească la fel de frumos și să își crească singură copilul minunat. S-a mutat într-un oraș mai aproape de mine și astfel am putut să ne vedem mai des. Săptămâna trecută, a venit în București cu fetița ei, Daria, care acum are aceeași vârstă pe care o avea Maria când ne-am întâlnit prima oară. Maria e parte din familia mea, iar eu parte din a ei.
Este incredibil cum viața, atunci când îți ia ceva, îți dă ceva la schimb. Eu nu am avut copii până acum, iar ea și-a pierdut mama prea devreme. Sunt profund recunoscătoare pentru întâlnirea de acum 19 ani, pentru că am spus „da’ când m-a întrebat dacă poate să vină la mine acasă, pentru toate amintirile, momentele frumoase pe care le petrecem împreună și mai ales pentru dragostea necondiționata dintre noi. Timpul petrecut împreună e o bucurie, iar de când a apărut și Daria, totul a devenit și mult mai amuzant. Existența nu face niciodată greșeli, așa că e nevoie doar să ai încredere’, a fost mesajul scris de Andreea Raicu, pe Instagram, în urmă cu un an.

Andreea Raicu, singură sau nu? Vedeta a vorbit despre căsătorie: „O alegere asumată”

De ce nu mai suportă Andreea Raicu să fie întrebată despre un copil: „Situație foarte dificilă”

Tags:
Iți recomandăm
Doliu în lumea filmului! Vedeta Netflix a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale
Știri
Doliu în lumea filmului! Vedeta Netflix a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Știri
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
Mediafax
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de...
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
Gandul.ro
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak, fostul consilier de încredere al lui Zelenski
Adevarul
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak,...
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
Digi24
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al...
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea la o mănăstire doar dacă nu intră pe rețelele de socializare
Mediafax
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Orban: Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia. Putin îl laudă pentru „poziţia echilibrată faţă de problema ucraineană”
Digi 24
Orban: Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia. Putin îl laudă pentru „poziţia echilibrată...
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
Digi24
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
Gandul.ro
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea filmului! Vedeta Netflix a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale
Doliu în lumea filmului! Vedeta Netflix a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale
Regele Charles conduce „cea mai scumpă” monarhie din Europa. Cheltuielile au explodat!
Regele Charles conduce „cea mai scumpă” monarhie din Europa. Cheltuielile au explodat!
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Loredana Pălănceanu, ”profa de mate” de pe TikTok, a devenit virală. Metoda inedită prin care ...
Loredana Pălănceanu, ”profa de mate” de pe TikTok, a devenit virală. Metoda inedită prin care predă lecții
Horoscop 29 noiembrie. Zodia care are parte de o întâlnire neprevăzută
Horoscop 29 noiembrie. Zodia care are parte de o întâlnire neprevăzută
(P) Ce este eSIM și cum funcționează în comunicațiile mobile moderne
(P) Ce este eSIM și cum funcționează în comunicațiile mobile moderne
Vezi toate știrile
×