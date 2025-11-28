Cum arată fiica adoptivă a Andreei Raicu. Imaginile cu Maria și vedeta TV s-au viralizat!

Maria, fiica adoptivă a Andreei Raicu, are 26 de ani și este o tânăra extrem de frumoasă. Măriuca, așa cum o alintă vedeta, avea doar șase ani când a sărit în brațele Andreei Raicu la orfelinat.

Anii au trecut, iar relația lor a devenit una specială. Cele două sunt prietene foarte bune, mai ales că Măriuca este și ea mamă acum. Fetița de șase ani a îmbrățișat-o prima dată pe Andreea Raicu și, fără să știe cine este, i-a cerut să o ia acasă de Crăciun. Au urmat două săptămâni de neuitat pentru Măriuca, iar legătura lor a rămas apropiată până în prezent.

Cum arată fiica adoptivă a Andreei Raicu

Andreea Raicu și Maria au postat un video în mediul online, în care fiecare a vorbit despre obiceiurile și reacțiile sale în diferite situații. Din imagini se poate vedea cât de frumoasă este Maria, dar și cât de bine se simt împreună. În urmă cu ceva timp, Andreea Raicu a povestit cum a devenit mamă de suflet pentru Măriuca.

„Măriuca avea doar 6 ani când am cunoscut-o. Era Crăciunul și m-am dus la un centru care avea grijă de copiii proveniți din familii defavorizate, cu daruri și multă iubire. Am petrecut câteva ore acolo și, în tot acest timp, Măriuca nu s-a dezlipit de mine. La plecare, m-a privit în ochi cu atâta speranța și m-a întrebat dacă poate să vină cu mine acasă de Crăciun. După ce am primit acceptul preotului Gabriel, care conducea centrul, am revenit în seara de Ajun și am luat-o pe micuța Maria. Mă aștepta cu bagajul făcut, aproape sigură că nu mă voi întoarce. Am luat-o acasă și am petrecut două săptămâni minunate împreună. De atunci, a devenit o tradiție să o iau în weekenduri și în vacanțe. A crescut atât de frumos și a căpătat atâta încredere. La 16 ani, a ales să plece din București împreună cu mama ei, care a găsit un loc unde să stea, într-un sat îndepărtat. A fost dureros pentru amândouă să ne despărțim. După o perioadă, drumurile noastre s-au întâlnit din nou„, povestea Andreea Raicu în trecut.

În urmă cu un an, Andreea Raicu povestea în mediul online că Măriuca a devenit mamă la o vârstă fragedă și și-a crescut singură copilul, după ce mama ei biologică s-a stins din viață.

„Mama ei ne-a părăsit, iar Maria a devenit mamă la o vârstă mult prea fragedă. Dar asta nu a împiedicat-o să crească la fel de frumos și să își crească singură copilul minunat. S-a mutat într-un oraș mai aproape de mine și astfel am putut să ne vedem mai des. Săptămâna trecută, a venit în București cu fetița ei, Daria, care acum are aceeași vârstă pe care o avea Maria când ne-am întâlnit prima oară. Maria e parte din familia mea, iar eu parte din a ei.

Este incredibil cum viața, atunci când îți ia ceva, îți dă ceva la schimb. Eu nu am avut copii până acum, iar ea și-a pierdut mama prea devreme. Sunt profund recunoscătoare pentru întâlnirea de acum 19 ani, pentru că am spus „da’ când m-a întrebat dacă poate să vină la mine acasă, pentru toate amintirile, momentele frumoase pe care le petrecem împreună și mai ales pentru dragostea necondiționata dintre noi. Timpul petrecut împreună e o bucurie, iar de când a apărut și Daria, totul a devenit și mult mai amuzant. Existența nu face niciodată greșeli, așa că e nevoie doar să ai încredere’, a fost mesajul scris de Andreea Raicu, pe Instagram, în urmă cu un an.

