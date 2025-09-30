Andreea Raicu, singură sau nu? Vedeta a vorbit despre căsătorie: „O alegere asumată”

Cu toate că s-a retras din televiziune în urmă cu mai mulți ani, Andreea Raicu continuă să fie un exemplu pentru femeile din România și să le inspire pe acestea prin stilul ei de viață și sfaturile oferite. Recent, vedeta a abordat un subiect pe care obișnuia să îl evite în trecut și a vorbit despre viața personală. Iată ce a spus!

Andreea Raicu este una dintre cele mai cunoscute și iubite prezențe feminine din showbiz-ul românesc. Cu o carieră de excepție în spate, vedeta continuă să își țină fanii la curent cu viața ei personală.

Andreea Raicu, singură sau nu?

Recent, ea a mărturisit că este singură, dar acest lucru nu o deranjează deloc. Mai mult, Raicu a mărturisit că este dispusă să facă pași spre altar, dar doar alături de bărbatul pe care îl va considera cu adevărat potrivit, însă până atunci nu se grăbește deloc și nu lasă presiunile căsătoriei să își pună amprenta asupra ei.

„Pentru mine, celibatul nu este o lipsă și nici o rebeliune împotriva căsătoriei, ci o alegere asumată. Iau decizii doar atunci când le simt cu adevărat, nu pentru că există o presiune sau pentru că „așa trebuie. Dacă într-o zi voi considera că am întâlnit omul potrivit și voi simți că vreau să mă căsătoresc, o voi face din iubire și din bucurie. Iar până atunci, mă bucur de viața mea, de lucrurile frumoase pe care le trăiesc și de oamenii dragi care fac parte din ea. Mă simt o femeie împlinită și fericită, cu sau fără un bărbat lângă mine. Am învățat că tot ce am nevoie găsesc în interiorul meu, iar un partener vine doar să aducă și mai multă bucurie unei vieți pe care deja o iubesc. Pentru mine, o relație frumoasă înseamnă doi oameni care se aleg în fiecare zi, se respectă și cresc împreună”, a spus Andreea Raicu pentru viva.ro.

