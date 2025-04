Andreea Raicu, revedere emoționantă cu fiica „adoptivă”. Cum arată Măriuca la 26 de ani: „Am mers la...”

Andreea Raicu s-a revăzut cu fiica ei „adoptivă”! Cum arată Măriuca în prezent, la vârsta de 26 de ani! Are și ea o fetiță! Imagine de-a dreptul emoționantă!

Andreea Raicu le-a topit inima fanilor cu o fotografie rară și plină de emoție, în care apare alături de Măriuca, copila pe care a „adoptat-o” cu sufletul în urmă cu 20 de ani. Timpul a trecut, iar fetița de atunci s-a transformat într-o femeie în toată regula, cu un copil la rândul ei.

Imaginea a fost postată chiar în a doua zi de Paște, când vedeta le-a arătat urmăritorilor ei cum a petrecut sărbătorile, mai exact în sânul familiei, dar mai ales alături de Măriuca, devenită între timp o tânără de 26 de ani. Emoțiile au fost mari, mai ales pentru că Andreea Raicu a mers la biserică, acolo unde s-a revăzut cu preotul care a condus centrul în care micuța a copilărit.

„Pentru mine, Paștele este despre oameni. Despre acasă. Despre timp petrecut cu cei dragi, cu bucurie, cu iubire, cu mâncare făcută cu suflet și momente care nu se pot cumpăra. E o perioadă care ne aduce aminte cât de importante sunt lucrurile simple: liniștea, iubirea, recunoștința, generozitatea. Nu trebuie să fie perfect. Doar real, cald și cu dragoste. Au fost momente atât de frumoase: am râs mult, am mâncat bine și fără reguli, am mers la biserică, ne-am văzut cu Părintele Gabriel Cazacu, care a fondat centrul în care a copilărit Măriuca. Să aveți un Paște liniștit și plin de iubire, oriunde v-ați afla. Pentru voi, ce e cu adevărat important în aceste zile?”, a scris Andreea Raicu pe Facebook.