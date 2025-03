Ce i-a făcut Andi Moisescu Andreei Raicu pe vremea când avea doar 19 ani: ”Plângeam în fiecare zi”

Andi Moisescu și Andreea Raicu sunt prieteni la cataramă, însă puțini știu că începutul lor în televiziune nu a fost unul tocmai strălucit. Inviată în cadrul unui podcast, fosta prezentatoare Tv a vorbit despre cariera sa în televiziune și și-a amintit cât de greu i-a fost drumul în jurnalism. Ce i-a făcut juratul de la Românii au talent colegei sale pe vremea când avea doar 19 ani.

Între Andreea Raicu și Andi Moisescu există o prietenie extrem de închegată. Cei doi se cunosc încă de pe vremea când amândoi erau la începutul carierei în televiziune, fiind chiar colegi de platou în cadrul matinalului ”Ora 7, bună dimineața” de la Pro Tv. La vremea respectivă, Andreea Raicu avea 19 ani și ocupa postul de coprezentatoare.

Andreea Raicu: ”Andi Moisescu a fost cam răutăcios cu mine”

Toate bune și frumoase, însă până la un anumit punct, atunci când în platoul matinalului a fost adusă în platou o altă domnișoară, coprezentatoare care urma să îi ia locul Andreei Raicu. Fosta vedetă de la Pro Tv a recunoscut că s-a simțit deranjată de faptul că o altă femeie încerca să o eclipseze, însă, de departe, cel mai tare a necăjit-o atitudinea colegului ei. Andi Moisescu devenise răutăcios cu ea, atitudine cu care nu a putut să se obișnuiască prea ușor.

”Pe Andi Moisescu îl iubesc și îl respect foarte mult. A fost foarte greu cu el atunci. Aveam 19 ani și eram starul de la matinal și, dintr-odată, a fost adusă o domnișoară. M-a deranjat că a venit cineva care îmi lua din acea strălucire. A fost cam răutăcios cu mine în perioada aia. Plângeam în fiecare zi și mă duceam acasă plângând: «Eu nu mai vreau să fac asta! Am făcut 6 luni matinalul de la Pro Tv -împreună cu Andi Moisescu – după care am intrat în zona de fashion. Am făcut fashion și lifestyle într-o emisiune. Am stat 3 ani după care am plecat”, spus Andreea Raicu.

După acea perioadă, Andreea Raicu și-a făcut bagajul și a plecat definitiv din televiziune. Aceasta își aduce aminte că a fost una dintre cele mai ”nebune” decizii din viața sa profesională, însă o regretă nicio clipă decizia de a demisiona de la Pro TV.

”A fost unul dintre cele mai nebunești gesturi pe care le-am făcut. Pentru că nimeni nu pleca din Pro TV. Pentru că atunci se termina viața ta. Nu mai aveam un să cresc, se punea foarte mult accentul pe felul în care arătam, iar eu nu voiam să fiu doar o fată frumoasă care citește prompterul, voiam să fac materiale. Eu nu ma pot subordona. Nu pot să fac lucrurile dacă nu înțeleg de ce. Nu am putut să fac acele lucruri impuse de ei.

Unde? Unde am văzut cu ochii. Știam că nu o să mai lucrez niciodată în televiziune, mi-am asumat. M-am dus și m-am angajat la Viva!, unde 6 ani am fost redactor de modă și frumusețe. Acolo am învățat să scriu. A fost foarte drăguț că toți colegii m-au integrat atât de armonios. Eu m-am dus acolo pe principiul: ”sunt vedeta aia din televiziune, dar nu știu să fac nimic”, a spus Andreea Raicu în podcastul moderat de Teo Trandafir.

