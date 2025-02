Problemele de sănătate cu care s-a născut Andi Moisescu. De la vârsta de 2 săptămâni, juratul de la Românii au talent a fost crescut de bunici

Andi Moisescu a dezvăluit cu ce probleme de sănătate s-a născut. Cunoscutul jurat de la Românii au talent a fost crescut de bunici până la vârsta de șapte ani. Prezentatorul a oferit detalii neștiute despre copilăria sa!

Andi Moisescu, faimosul jurat de la Românii au talent și unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV din România, a mărturisit recent că s-a născut cu mai multe probleme de sănătate. La vârsta de 52 de ani, el este cunoscut publicului pentru cariera sa de succes în lumea televiziunii. Cu toate acestea, puțini știu prin ce dificultăți a trecut la naștere.

Andi Moiescu a vorbit recent despre copilăria sa. Juratul de la Românii au talent a fost adus pe lume pe vremea când mama lui era studentă în anul doi la București. Prezentatorul TV a mărturisit că a fost crescut timp de șapte ani de bunicii lui, în Mangalia, pentru că femeia care i-a dat viață era tânără atunci, iar în acele vremuri nu era ușor să ai un copil.

Citește și: Cum l-au ajutat Andra și Andi Moisescu pe Valentin Dinu, după ”Românii au Talent”? Povestea de la audițiile PRO TV e savuroasă: ”La spălătorie făceam banii ăia în șase luni!”

Juratul a fost născut prematur și dus la materintatea Polizu. Primele două săptămâni din viața lui Andi Moisescu nu au fost ușoare. A primit toate îngrijirile de care avea nevoie și a trecut cu bine peste acele probleme de sănătate. După ce a fost stabilizat, a fost duscu trenul la Mangalia, unde a fost crescut de bunici.

„Am venit pe lume ușor prematur, ca să nu zic de-a dreptul prematur, am fost la maternitatea Polizu și așa am reușit să trec cu bine de primele două săptămâni. După ce am fost pus pe linia de plutire, în 1972, direct de acolo m-au dus la gară, au luat un compartiment întreg într-un vagon și m-au dus la Mangalia. Și de la vârsta de două săptămâni m-au crescut bunicii”, a mai spus el.