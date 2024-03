Cum l-au ajutat Andra și Andi Moisescu pe Valentin Dinu, după ”Românii au Talent”? Povestea de la audițiile PRO TV e savuroasă: ”La spălătorie făceam banii ăia în șase luni!”

Primul sezon al show-ului Românii au Talent i-a schimbat viața lui Valentin Dinu. Cântărețul a făcut tranziția către viața de superstar, plecând de la meseria de spălător de mașini. Artistul dezvăluie cum a fost ajutat de Andra și de Andi Moisescu, însă povestea audițiilor de la Pro TV este de-a dreptul savuroasă. În premieră la CANCAN EXCLUSIV, cu zâmbetul pe buze, Valentin Dinu mărturisește că a dat proba de accedere în concurs cu Mona Segall, fără a ști cine este vestita producătoare!

Valentin Dinu, dezvăluiri despre ascensiunea oferită de „Românii Au Talent!”: „Primul meu eveniment a fost dat de Andi Moisescu!”

CANCAN EXCLUSIV: Ai regretat că nu ai câștigat tu RAT atunci? Sau te-ai gândit cum ar fi arătat viața ta dacă se întâmpla asta?

Valentin Dinu: După părerea mea, trebuia să câștige Narcis Ianău, contratenorul. Eu am luat locul trei, s-a scris după aceea că eu trebuia să câștig. Andra a declarat că după părerea ei, eu trebuia să câștig. Dar publicul a decis voturile. De atunci mi s-a schimbat viața total. Mergeam pe stradă, voia lumea autografe și poze. Nu știam atunci ce se întâmplă cu mine. Apoi au început evenimentele. Am terminat să zicem marți concursul, sâmbătă m-am dus direct la prima mea nuntă.

CANCAN EXCLUSIV: Nu aveai manager?

Valentin Dinu: Singur mă ocupam de mine. Și primul meu eveniment a fost dat de Andi Moisescu. M-a sunat, «Valentin, sunt Andi Moisescu. Sâmbătă te duci la un hotel din București, ai camera X». Știa și cât port la pantof, la cămașă, tot, pentru că acolo ei ne dădeau vestimentația. A continuat, «cânți și la final vine cineva cu un plic». M-am simțit extraordinar, lumea mă aștepta, nici nu am început să cânt și mă aplaudau.

( NU RATA: ÎL MAI ȘTIȚI PE VALENTIN DINU? CUM ARATĂ ACUM CONCURENTUL PREFERAT AL ANDREI MĂRUȚĂ DE LA “ROMANII AU TALENT” )

Primele finanțe încasate, 1500 de euro, cheltuite cu cap de Valentin Dinu: „La spălătorie făceam banii ăia în vreo șase luni!”

CANCAN EXCLUSIV: Ce cântai atunci?

Valentin Dinu: De la Michael Jackson, Stevie Wonder, de la Holograf, aveam și de pe la Elvis ceva. Era un mix, dar lumea era foarte încântată, a fost un boom.

CANCAN EXCLUSIV: Câți bani ai luat atunci?

Valentin Dinu: 1500 de euro, în 2011. La spălătorie făceam banii ăia în vreo șase luni. Când m-am văzut cu atâția bani în mână, am zis «Doamne, ce fac eu cu banii ăștia?!».

CANCAN EXCLUSIV: Nu ai avut impresia că nu îi meriți, în primă fază?

Valentin Dinu: Nu m-am gândit niciodată la asta, pentru că am muncit foarte mult de mic. Pentru mine erau foarte mulți bani, dar nu e ca și cum nu îi meritam. La 15 ani am muncit pe un șantier. Am lucrat acolo un an, după am cochetat cu Megastar, după aia spălătoria. Am muncit de mic, mi-am dorit să fac asta, cumva meritam ce mi se întâmplă. Dar nu mă așteptam să fie atât de puternic. Nu știam cu ce se mănâncă. Nu aveam nici microfon să mă duc la evenimente.

CANCAN EXCLUSIV: Ce ai făcut cu cei 1500 de euro?

Valentin Dinu: Vreo 800 de euro i-am dat mamei. 100 sau 200 de euro i-am dat fratelui meu. Din toți banii ăia am rămas cu 300 de euro. Eu când am, la revedere! Și cred că mi-am cumpărat un microfon, să pot să merg la evenimente, și un laptop.

( CITEȘTE ȘI: IL MAI STITI PE VALENTIN DINU? CE S-A ALES DE CONCURENTUL PREFERAT AL ANDREI DE LA “ROMANII AU TALENT”! )

Relația păstrată cu Andra, Andi Moisescu și Mihai Petre, divulgată de artist

CANCAN EXCLUSIV: Te-a sunat Andi ulterior?

Valentin Dinu: L-am sunat eu, «mulțumesc!». Zice «nu trebuie să-mi mulțumești!». Mi-a mai dat evenimente după. Deci primul eveniment a fost dat de Andi Moisescu. Andi a fost ca un manager pentru mine în primul an, dar fără niciun fel de pretenție. Și cu Andra m-am înțeles, contează foarte mult să îți dea cineva impulsul acela. Lumea a ținut cont de ce a spus ea.

CANCAN EXCLUSIV: Ce relație mai ai cu acești oameni acum?

Valentin Dinu: Cu Andi cred că n-am mai vorbit de doi ani. Cu Andra am vorbit de Crăciun, vorbim periodic. E foarte important să nu uiți de unde ai plecat, cine te-a ajutat și cine te-a sprijinit în viață. Cu Mihai Petre n-am vorbit mai deloc. Ne-am întâlnit la ceva petreceri, după. Și la botezul lui David, băiatul Andrei. Sunt în relații bune cu ei, mai ales cu Andra și cu Cătălin.

CANCAN EXCLUSIV: După aceea, ai avut o perioadă aglomerată de concerte?

Valentin Dinu: Am avut în anul ăla 80 de evenimente. Eram cu gâtul praf.

CANCAN EXCLUSIV: Acum, cam ce volum de concerte ai, pe an?

Valentin Dinu: În jur de 80 de evenimente.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.