Îl mai știți pe Valentin Dinu? Cum arată acum concurentul preferat al Andrei Măruță de la “Romanii au Talent”

Valentin Dinu a devenit cunoscut în 2011, pe scena “Românii au Talent”, vocea lui, dar și atitudinea caldă cucerind rapid inimile tuturor. O dată cu aprecierea telespectatorilor, acesta a reușit să câștige și simpatia Andrei, cântăreața mărturisind în repetate rânduri că este preferatul ei.

La momentul respectiv, Valentin Dinu lucra la o spălătorie auto. După ce a participat la show, a dispărut din lumina reflectoarelor. Iată că acum a revenit în forță, pe scenă! La emisiunea “Cântă acum cu mine”, unde publicul l-a recunoscut imediat.

„Sincer am avut emoții mai mari decât la Românii au talent. A fost o experiență foarte tare. Când am văzut 100 de muzicieni au început să-mi tremure mâinile. Mi s-a schimbat foarte mult viața în ultimii 9 ani. M-am căsătorit, am o fetiță de 3 ani și cântă. Abia aștept un duet Maia-Valentin Dinu. Mi s-a schimbat viața și sunt foarte fericit”, a declarat Valentin Dinu, potrivit viva.ro.

Valentin Dinu, preferatul Andrei!

“Valentin Dinu a fost preferatul meu din primul sezon ‘Romanii au talent’. Atunci i-am promis că, indiferent de locul ocupat în finală, vom face un duet. Valentin este o voce foarte bună și sper să ajungă cât mai sus”, declara Andra în 2011.