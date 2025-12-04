Acasă » Știri » Filmul de pe NETFLIX pe care nu trebuie să îl ratezi! A urcat rapid în topuri și aduce atmosfera de sărbătoare

De: Alina Drăgan 04/12/2025 | 23:43
Netflix a dat, din nou, lovitura. O nouă producție lansată recent pe platformă a cucerit publicul din România și s-a instalat rapid în topul celor mai urmărite filme. Deși este o comedie plină de acțiune, filmul aduce și atmosfera sărbătorilor, fiind alegerea perfectă pentru această perioadă.

Pe măsură ce sărbătorile se apropie, tot mai mulți români aleg producțiile tematice de pe Netflix, iar filmul „Jaf cu zurgălăi” („Jingle Bell Heist”) este deja considerat unul dintre cele mai potrivite pentru această perioadă. Lansat pe 26 noiembrie, a ajuns în top nu doar în România, ci și în alte 53 de țări.

Filmul de pe NETFLIX pe care nu trebuie să îl ratezi

Noua producție de pe Netflix spune povestea Sophiei (interpretată de Olivia Holt), o tânără aparent obișnuită, angajată la un magazin din Londra condus cu mână de fier de exigentul domn Sterling (Peter Serafinowicz). Însă, Sophia ascunde un secret uriaș: are un talent incredibil de a fura portofele în doar câteva secunde, fără ca cineva să observe.

De cealaltă parte se află Nick (Connor Swindells), specialistul care instalase sistemul de securitate al magazinului și care fusese arestat după ce a încercat, în trecut, să îl jefuiască. Acum, Nick încearcă să stea departe de necazuri sau cel puțin așa pare.

Urmărind camerele de supraveghere la care încă are acces, Nick o surprinde pe Sophia sustrăgând câteva bancnote din mgazin. Convins că talentul ei poate fi folosit, acesta o convinge să devină partenera lui într-o spargere.

Inițial, Sophia refuză categoric. Nu vrea să intre în probleme și își dorește o viață normală. Totul se schimbă însă când află că mama ei este grav bolnavă și are nevoie urgentă de bani pentru tratament. În acel moment, totul se schimbă, iar Sophia accepta planul riscant.

De aici ia starul un carusel comic de situații neașteptate, încurcături și momente tensionate. Cei doi fac echipă bună și nu se mai dezlipesc ușor unul de altul.

„Jaf cu zurgălăi” este un film perfect de urmărit în luna decembrie. Este o comedie cu iz de sărbătoare, ce va duce zâmbetul pe buze.

