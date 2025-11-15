‘Escrocul de pe Tinder’ Simon Leviev este liber! A dat zeci de țepe, dar nu va răspunde legal. Care e motivul

Sfârșit neașteptat în cazul „Escrocului de pe Tinder”. Simon Leviev, israelianul care a escrocat mai multe femei, este liber. După ce a petrecut două luni în detenție, în Georgia, aceasta a scăpat basma curată. Avocata sa a anunțat clasarea cazului.

Simon Leviev, în vârstă de 34 ani, este învinuit de fraude financiare, în special că a sedus femei pe Internet pentru a obține bani. Între 2017 şi 2019, israelianul s-ar fi dat drept un bogat moștenitor pe Tinder şi ar fi convins femeile cu care vorbea să îi împrumute sume importante de bani, pe care nu le-a înapoiat. Pentru a-și convinge victimele, el apela la gărzi de corp sau folosea avioane private. „The Tinder Swindler” a devenit cel mai vizionat documentar Netflix în 90 de țări la lansarea sa, în februarie 2022.

Simon Leviev este liber

„Escrocul de pe Tinder” a fost arestat în luna septembrie a acestui an, pe aeroportul din Batumi, la cererea Interpol, în urma unei cereri venite din Germania. De atunci, acesta a fost încercat într-un penitenciar din Kutaisi.

Însă, acum, Simon Leviev a fost eliberat, „fără condiții”, după ce Germania a renunțat la cererea de extrădare.

„Cazul a fost definitiv clasat”, a spus avocata acestuia, precizând că Leviev nu are obligația să plătească o cauţiune, să semneze un angajament legal sau să accepte restricţii de deplasare.

Ancheta împotriva „Escrocului de pe Tinder” a fost demarată după plângerea unei femei din Berlin. Aceasta a susținut că Simon Leviev o escrocase cu aproape 50.000 de euro, precizând că l-a cunoscut pe Tinder.

În prezent, „Escrocul de pe Tinder” este liber pentru că autoritățile din Germania au renunțat la urmărirea penală. Pentru moment nu se cunoaște motivul real pentru care s-a renunțat. Toul s-a pus pe seama „lipsei de dovezi”. El risca până la 10 ani de închisoare dacă era găsit vinovat.

