Viața sentimentală a unei românce poate fi scenariul unei telenovele. Roxana Goga s-a căsătorit, în 2017, cu un ofițer al armatei americane, pe care l-a cunoscut în Qatar. Cei doi au divorțat, însă, anul trecut, iar acum se războiesc pentru custodia băiețelului lor, în vârstă de 6 ani. Femeia își acuză fostul soț că l-a răpit pe copil, când micuțul se afla la ea, în București. Totul s-ar fi petrecut după un plan pus la punct mai ceva ca-n filmele de acțiune. Ofițerul american contraatacă și îi aduce acuzații similare fostei sale soții. CANCAN.RO are detalii despre acest caz cu totul ieșit din comun.

Roxana Goga și N.D. s-au cunoscut în anul 2015, când ea lucra la o bancă din Qatar, iar el era detașat la baza militară din regiune. Când și-a încheiat misiunea, N.D. s-a întors în America. Roxana l-a urmat în Statele Unite, unde s-au căsătorit și au locuit împreună la baza militară din Louisiana.

Ceea ce a început ca o poveste desprinsă din basme s-a transformat cu timpul într-un coșmar. Femeia spune că situația între ea și fostul partener de viață s-a degradat chiar în perioada în care era însărcinată.

”Ne-am îndepărtat în perioada sarcinii, dar, când a venit copilul, a început nebunia. Am născut cu o lună mai devreme și sunt convinsă că nașterea prematură a fost provocată din cauza unui scandal cu el. Copilul nu mai mișca, aveam contracții false. Mi s-a făcut cezariană pe repede înainte. Am crezut că pierd copilul”, a spus, pentru CANCAN.RO, Roxana Goga.

Lucrurile s-ar fi agravat în momentul în care l-a adus pe lume pe fiul lor.

”Îmi vorbea urât, îl prindeam că mă înșela, intra pe tot felul de site-uri pentru adulți, stătea noaptea foarte mult treaz, dar nu băgam de seamă, fiind îndrăgostită. Mai târziu am descoperit că avea și probleme cu alcoolul și am încercat să-l duc la reabilitare”, a mai spus femeia.

În ciuda acestor probleme în cuplu, românca a sperat că-și va putea salva căsnicia, cu atât mai mult cu cât la mijloc era deja și un copil.

”A venit momentul în care știam că trebuie să plecăm din America în altă parte, așa este în armata americană. A cerut să plecăm în Italia, ca să fim aproape și de familia mea. În iunie 2018, am venit în Italia. Aici, au început mai des certurile. Abuzurile verbale au devenit intense, mă făcea cu ou și cu oțet, îmi înjura familia și mă abuza fizic. Mereu motiva că din cauza alcoolului și îmi spunea că îi pare rău”, a mai povestit Roxana Goga.

În 2023, când situația a devenit imposibil de suportat, Roxana Goga a reclamat la baza militară americană din Vicenza abuzurile la care ar fi fost supusă de soțul ei și s-a separat de acesta. Cei doi au divorțat în luna septembrie a anului trecut.

”A început cercetarea lui și l-au găsit vinovat de abuz domestic și neglijarea copilului. A fost pedepsit de armată, dar nu știu detalii. Apoi, l-au iertat și l-au acoperit. Am ajuns până la general, care i-a spus avocatei militare să nu mă mai ajute, pentru că nu mai sunt soție de militar. Toată lumea a fost intimidată să nu mă ajute, fostul soț fiind de profesie avocat”, a mai spus femeia.

Instanța din Italia a decis ca cei doi foști soți să împartă custodia copilului, iar acesta să aibă domiciliul la mama sa. Situația financiară precară a femeii a înrăutățit, însă, lucrurile.

”Nu aveam voie să lucrez decât în baza militară, unde joburile sunt limitate. În final, mi-am găsit un job, dar era prea târziu. S-a stabilit o pensie alimentară de 1.800 de euro, pe care fostul soț a plătit-o doar câteva luni. M-a pus în situația de a nu mai putea achita chiria, care era 1.650 de euro, iar proprietarul ne-a dat în judecată. Am cerut instanței italiene să pot pleca cu copilul în România și ca fostul soț să nu aibă voie să îl ia în America. Justiția italiană nu a fost, însă, interesată, mi-a încălcat orice drept de a putea supraviețui și mi-a spus că trebuie să rămân în Italia”, a mai povestit femeia.

Ajunsă la sapă de lemn, fără bani și posibilitatea de a-i asigura copilului său un confort minim, Roxana și-a luat inima în dinți și a decis să plece în România.

”Pe 9 iunie, am rămas fără bani. Am rezistat un an cu bani de la rude și ajutor de la biserică. Am clacat, am urcat în mașină și am venit în România, încălcând un ordin judecătoresc în care mi se spunea să nu părăsesc Italia cu copilul. După ce am ajuns acasă, i-am spus fostului soț că suntem în România, iar atunci a început cu amenințări și să spună că am furat copilul. A avut în fiecare zi video call cu copilul, nici vorbă să fi fugit. Judecătoarea s-a enervat că i-am încălcat un ordin și i-a dat custodie exclusivă tatălui, iar mie mi-a spus să mă întorc în Italia”, a mai mărturisit femeia.

