Fiul cel mare al lui Adrian Marțian – afaceristul care a reclamat că i-ar fi dispărut ceilalți trei copii dintr-o altă relație tumultoasă- face acuzații zguduitoare la adresa tatălui său și susține că acesta ar fi înscenat toată povestea pentru ca statul să nu-i ia pe micuți și să-i predea mamei lor, așa cum stabilise de fapt instanța. Odată cu acest caz ies la iveală secrete întunecate din viața așa-zisului milionar Adrian Marțian.

Cazul celor trei copii, în vârstă de 11, 9 și 7 ani, care au dispărut luni de la domiciliu și au fost găsiți azi, după cum a anunțat Poliția, generează multe alte controverse. După ce minorii au apărut într-o înregistrare video în care afirmă că sunt în siguranță, Adrian Marțian Jr., fratele mai mare, își acuză tatăl, cu care este în conflict, că ar fi înscenat dispariția lor.

”Am trecut prin aceeași traumă ca a fraților mei mai mici, doar că în anii 90 astfel de probleme nu aveau atâta ecou. Eu sunt fiul din prima căsătorie a lui Marțian, mama l-a lăsat pentru că era ca escrocul de pe Tinder, a înșelat-o și s-a cuplat cu una bogată. El nu a fost niciodată un om bogat și a devenit cunoscut prin asocierea cu Adi Mutu, pe care l-ar fi escrocat cu 3 milioane de euro. El se prezintă ca având bani, dar nu are de fapt. Își amanetează și lucrurile, pot dovedi asta”, a început măturisirea Adrian Marțian Jr, fiul cel mare al afaceristului din Hunedoara.

Tânărul povestește că, după despărțirea de Adriana, tatăl său i-a dus pe copiii lor în Spania, unde locuiește cu chirie. Acolo ar fi practicat alienarea parentală.

”De doi ani jumate e penal ce face pentru copiii ăștia trei, nici la școală nu au mai fost. S-a despărțit de Adriana după 10 ani de relație pentru că a făcut un copil cu sora ei. Normal că Adriana nu a mai vrut să fie cu el, și au început problemele și lupta pe copii. Tata i-a dus în Spania pe frații mei, acolo unde stă cu chirie, nu are o casă, așa cum s-a scris. Acolo a făcut și alienarea parentală și i-a ținut cu forța pe toți. Adriana a făcut apoi plângere la DIICOT, însă tata a denigrat-o în ultimul hal și i-a făcut mai multe dosare. Însă toate s-au soluționat în favoarea ei. În schimb, tata dacă ajunge acum în Spania ar putea fi reținut”, a mai spus fiul cel mare al afaceristului pentru CANCAN.RO.

Autoritățile spaniole au acordat tutela exclusivă mamei, iar pe 8 august 2024, conform unei hotărâri a Tribunalului Mureș, cei trei copii trebuiau să fie predați acesteia. Mai mult, tatăl celor trei copii dați dispăruți este acuzat că a premeditat acest episod.

”Tutela exclusivă a fost dată mamei de către autoritățile spaniole, în urma multor expertize, iar pe data de 8 august 2024, cei trei copii trebuiau predați mamei, conform unei decizii a Tribunalului Mureș.

Iar el ce a făcut: i-a luat pe frații mei mai mici și i-a dus la o cunoștință care a și fost condamnată în trecut. I-a ținut în casa lui, iar el a stat într-o rulotă și făcea teatru ieftin cum că ar fi dispărut copiii. Polițiștii din Simeria știau asta, dar nu s-a intervenit.

Pentru că frații mei sunt alienați parental, mama a cerut să fie consiliați de DGASPC, și apoi să ajungă la ea. Tata i-a întors împotriva ei, deși eu am asistat la episoade în care el înjura de față cu ei și i-a supus și la violențe fizice și psihice. Am stat trei zile cu ei în casă și am văzut cu ochii mei, am și filmat astfel de episoade. El nu mă suportă pentru asta, și a început să spună că i-am furat bani”, mai susține Adrian Marțian. Jr.

