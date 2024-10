Adrian Marţian, declarații despre copiii săi care au fost luați de lângă el: ”Atâta știu, o să fiu contactat”

Noi detalii ies la iveală în cazul celor trei copii dispăruți din județul Hunedoara, al căror tată este omul de afaceri Adrian Marțian. Autoritățile au demarat o anchetă amplă, desfășurând cercetări cu drone, câini de urmă și lansând un mesaj Ro-Alert pentru a-i găsi. Polițiștii au chemat la audieri mama copiilor, bona și unchiul acestora, iar investigațiile continuă.

Potrivit bonei, ea a lăsat copiii în grija unui prieten și a plecat la cumpărături. Când s-a întors, aceștia nu mai erau în locuință, motiv pentru care l-a sunat pe tatăl lor, Adrian Marțian. Acesta a alertat poliția abia la o oră după ce a fost contactat de bonă.

Adrian Marțian a declarat pentru Antena 3 CNN că cei trei copii, două fete și un băiat, ar fi fost răpiți. El a afirmat că a primit un videoclip de la presupuşii răpitori, în care copiii apar filmați în data de 15 octombrie. În imagini, una dintre fete susținea că au fost luați sub pretextul că vor fi duși la tatăl lor, dar, în final, au ajuns într-un alt loc. Totuși, ea a precizat că sunt bine îngrijiți și nu au fost răniți.

„Atâta știu, că o să fiu contactat. Am plecat că am primit o informație să merg după copii… L-am primit de la un număr, am primit videoclipul ăsta”, a spus Adrian Marțian pentru sursa citată mai sus.