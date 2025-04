Oana Roman, la spital înainte de Paște! Ce a pățit vedeta: ”Am niște dureri care nu trec”

Momente dificile pentru Oana Roman! Vedeta se confruntă cu probleme de sănătate, chiar înainte de Paște. În ultima perioadă nu s-a simțit deloc bine, așa că a decis să meargă la spital. După ce a ajuns pe mâinile medicilor, fiica lui Petre Roman a fost supusă mai multor analize. Până la urmă, rezultatele au arătat despre ce este vorba. Află, în articol, toate detaliile!

Oana Roman a devenit foarte apreciată în mediul online. De-a lungul timpului, vedeta a reușit să adune o comunitate mare de oameni. Peste 270.000 de persoane o urmăresc pe Instagram. Așadar, fiica lui Petre Roman le povestește mereu internuaților ce se întâmplă în viața. Ea le împărtășește atât momentele frumoase, cât și pe cele mai puțin plăcute. De această dată, le-a spus despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

În această dimineață, Oana Roman și-a anunțat urmăritorii că, în ultimele zile nu s-a simțit deloc bine, așa că a decis să meargă la spital pentru a face mai multe investigații. A fost o perioadă aglomerată pentru ea, așa că nu a avut timp de analize.

Fiica lui Petre Roman a mărturisit că se confruntă cu dureri serioase de stomac. A luat diverse pastile, dar nu starea ei nu s-a ameliorat. Așadar, a cerut ajutorul medicilor pentru a descoperi ce probleme are.

„Am plecat la spital. Mă duc la spital pentru că de câteva zile nu mă simt bine. Am dus evenimentul și aniversarea mea cu o stare care nu era tocmai bună. Nu am arătat asta pentru că trebuia să le duc pe toate până la capăt, dar mă duc să îmi fac un consult gastro, pentru că am niște dureri care nu știu de la ce sunt și nu trec deloc.

În momentul în care mănânc ceva, am dureri și trebuie să merg să văd ce se întâmplă. Am dres-o eu cu pastile zilele astea, dar trebuie să îmi fac o ecografie abdominală, un consult probabil”, a spus Oana Roman pe Instagram.