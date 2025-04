Mielul de Paște din Anglia, mai ieftin decât în România. Stabilit în Londra, un român a dezvăluit prețul și a stârnit un val de controverse

Paștele se apropie, iar mesele vor fi încărcate cu bunătăți. Carnea de miel este nelipsită de sărbătorile pascale, însă românii vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar pentru a se bucura de tradiție. Unii comercianți au crescut considerabil prețurile în ultima perioadă. În acest context, un român stabilit în Anglia a făcut o comparație între costurile de la noi din țară și cele din Marea Britanie. Reacțiile nu au întârziat să apară.

Recent, un român a publicat un filmuleț în mediul online în care arăta prețurile din Anglia. De asemenea, bărbatul a vrut să le transmită urmăritorilor săi că produsele specifice de Paște sunt mult mai ieftine în Marea Britanie față de România.

Citește și: Ai cumpărat cozonaci din supermarket pentru masa de Paște? Din ce sunt făcuți, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru

Românul a mers într-un supermarket britanic și a filmat mai multe produse, surprinzând și prețurile acestora. El a precizat că, în Anglia, comercianții nu scumpesc alimentele specifice sărbătorilor pascale, așa cum se întâmplă în România.

Bărbatul a arătat că un kilogram de carne de miel costă 6,50 lire sterline, adică aproximativ 37 de lei. Oferta prezentată în magazinul britanic este disponibilă chiar până după Paște, semn că produsele sunt proaspete.

„Uitați ofertă la miel, nu ca în România, să fie mai scump de sărbători. Costă 6,50 lire sterline kilogramul (aproximativ 37 de lei). Toată bucata are 2,624 kilograme și în total costă 17 lire sterline (aproximativ 99 de lei). Este valabil până pe 28 aprilie și Paștele e pe 20. Deci, reducerea nu este că ar expira rapid sau că e vechi. Bagi trei bucăți la cuptor și gata”, a explicat românul într-un filmuleț postat pe TikTok.

De partea cealaltă, în unele supermarketuri din România, prețurile sunt aproape duble față de cele din Anglia. O româncă a filmat, la rândul său, într-un magazin de la noi din țară, arătând că un sfert de miel de aproximativ 2,6 kilograme costă 160 de lei.

Videoclipul postat de bărbatul stabilit în Londra a stârnit o serie de controverse. Nu toți românii au fost încântați de prețurile din Anglia. Mai mulți internauți au scris, în secțiunea de comentarii, că gustul produselor din străinătate nu se compară cu cel de la noi din țară, deși costă mai puțin.

„În UK nu găsești nimic cu gust… nu găsești o roșie, un măr, o ceapă… cu gustul din România! Mâncarea e de plastic!”/ „Doar scrie că e miel, gust sigur nu are de miel”/ „Nu are niciun gust. Am luat eu când lucram în UK, nu se compară cu mielul românesc”, au spus câțiva internauți.