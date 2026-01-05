Cuplu nou în showbizul românesc! Fostele vedete de la Antena 1 se iubesc: „Mi-a zis horoscopul că o să găsesc o persoană în cel mai neașteptat moment”

Este iubire mare la început de an în showbizul românesc! Romeo Vasiloni, fosta ispită de la Insula iubirii, și Beatrice Albu, finalista iUmor de la Antena 1, formează un cuplu.

Anul 2026 a început cum nu se putea mai bine pentru Romeo Vasiloni și Beatrice Albu. Fosta ispită de la Insula iubirii și finalista iUmor și-au dat seama că există o chimie între ei și și-au dat frâu liber sentimentelor.

Romeo Vasiloni și Beatrice Albu formează un cuplu

Deși se cunoșteau de mai de mult, povestea lor de dragoste a început în urmă cu doar câteva săptămâni, înaintea unei gale, unde Beatrice Albu a intrat cu „japca” în camera lui Romeo Vasiloni. Mai în glumă, mai în serios, cei doi au început să se amuze de situație, iar de acolo a mai fost doar un pas până la a începe o cunoaștere.

„Suntem de puțin timp împreună, dar e foarte intensă povestea. Eu o știam din online și i-am luat un interviu odată, când a luptat ea, am făcut o glumă și i-am zis că o să te fac iubita mea. A fost doar o glumă. Acum vreo trei săptămâni, la o altă gală, m-am trezit cu ea și o prietenă în ”, a spus Romeo Vasiloni în cadrul unui interviu.

Coincidență sau nu, cu o zi înainte să își întâlnească iubita, Romeo Vasiloni a fost „avertizat” la horoscop că astrele s-au aliniat perfect în favoarea lui. I s-a spus că o persoană specială va intra în viața lui într-un context neașteptat. Și așa s-a întâmplat.

„Eu nu cred în horoscop, dar mi-a zis horoscopul înainte cu o zi că o să găsești o persoană în cel mai neașteptat moment și în cel mai neașteptat loc. Eu nu credeam asta, iar a doua zi s-a întâmplat asta. Ne înțelegem foarte bine. Avem o compatibilitate foarte bună”, a mai mărturisit fosta ispită de la Antena 1.

