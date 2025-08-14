Acasă » Exclusiv » Cătălin Bordea a dat-o de gol! Cu ce se ocupă fosta soţie la doi ani de la divorţ: conduce o maşină de 100.000 de €, dar… „Oamenii trăiesc fără prea multe resurse”

Cătălin Bordea a dat-o de gol! Cu ce se ocupă fosta soţie la doi ani de la divorţ: conduce o maşină de 100.000 de €, dar… „Oamenii trăiesc fără prea multe resurse"

14/08/2025 | 23:40
În timp ce Cătălin Bordea o duce cât se poate de bine din punct de vedere financiar, nu același lucru se poate spune și despre fosta sa soție. La mai bine de doi ani de la divorț, Livia Eftimie nu are o sursă de venit prea mare. Cu se se ocupă această în prezent ne spune chiar fostul său partener de viață, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Altfel, bruneta nu ne-a ascuns care este poziția sa vizavi de un debut al său în televiziune.

Livia și Cătălin Bordea s-au despărțit, oficial, în iunie 2023, după ce bruneta plecase de acasă cu câteva luni în urmă. Fiecare a luat-o pe drumul său. Iar în prezent niciunul nu mai este implicat în vreo relație.

livia si catalin bordea
Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, nu are surse de venituri prea mari/ Sursa foto: Instagram

La mai bine de doi ani de la divorț, comediantul o duce cât se poate de bine, din punct de vedere profesional. În prezent, este ocupat cu filmările pentru noul show al Antenei 1, The Ticket, acolo unde este co-prezentator alături de prietenl său, Nelu Cortea. Pe lângă veniturile ce provin din televiziune și din show-urile sale de stand up, fostul jurat de la iUmor mai este și co-proprietar al unei terase din capitală, plină de clienți.

Cu ce se ocupă în prezent Livia Eftimie

În schimb însă, fosta sa soție nu pare să o ducă prea bine din punct de vedere financiar. Cu ce se ocupă în prezent aceasta, ne spune chiar fostul său soț.

„Oamenii trăiesc fără prea multe resurse. Face booking pentru Andia și fata aceea, Alexia”, a mărturisit Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Astfel de joburi, ca și PR manager sunt plătite și în funcție de notorietatea și veniturile realizate de artistul cu care se află sub contract. Andia are piese drăguțe. Dar nu atât de multe concerte ca artiștii deja consacrați, precum Andra, Delia, Andreea Bălan sau alții. Alexia este, la rându-i, o fată talentată, aflată însă la început de drum.

Cu toate acestea, Livia Eftimie a reușit să devină proprietara unei limuzine de 100.000 de euro. Aceasta a precizat la acea vreme că mașina nu este un cadou primit de la Spike, fostul său iubit. După divorțul de Bordea, bruneta mărturisea în spațiul public că a plecat din casa acestuia doar cu câteva cărți. Ulterior însă, s-a aflat că aceasta ar fi primit de la comediant fix cât îi ceruse înainte să semneze actele, mai precis 20.000 de euro.

Ce spune Livia EX-Bordea despre un proiect în televiziune

Altfel, Livia nu ne-a ascuns care este poziția sa vizavi de un debut al său în televiziune, acolo unde fostul său soț este deja la al treilea proiect de anvergură, după ce a câștigat America Express, iar apoi a fost jurat la iUmor.

„Nu am primit nicio ofertă. Dar nu mă interesează, răspunsul meu ar fi nu”, a mărturisit aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO pe marginea acestui subiect.

