Cum a reacționat Teo când a aflat că Naba Salem merge la Survivor 2026! Nu s-a abținut deloc, dar ea i-a dat replica: „Leșiiiiiin”

Nu mai este mult până când marea aventură Survivor 2026 va începe. Concurenții au fost prezentați și sunt gata să se alinieze la start. Din echipa Faimoșilor face parte în acest an și Naba Salem, fostă ispită Insula Iubirii, sezonul 9. Cum a reacționat Teo când a aflat că bruneta pleacă la Survivor.

Naba Salem se numără printre curajoșii care au acceptat provocare Survivor. Fosta ispită este dornică de aventură, iar colegii ei de la Insula Iubirii au felicitat-o din plin pentru curaj după ce au auzit vestea. Printre cei care au reacționat s-a numărat și Teo, ispita supremă a sezonului 9.

După ce Insula Iubirii s-a terminat, Naba și Teo s-au apropiat și au dezvoltat o relație frumoasă de prietenie. Cei doi au participat la mai multe evenimente împreună și se susțin reciproc. Teo a fost surprins de decizia brunetei și a avut un mesaj special pentru ea. Anticipând faptul că Nabei nu o să îi fie ușor în junglă, Teo a avut un „mesaj de îngurajare” hilar.

„Ai să cerșești carnea de porc”, a fost mesajul ispitei Teo Cosmin pentru Naba Salem.

Bruneta a venit cu replica și s-a amuzat copios pe seama comentariului făcut de Teo. „Leșiiin. Îmi vei lipsi”, a fost replica Nabei Salem.

Naba Salem participă la Survivor 2026

Naba Salem se înscrie în rândurile curajoșilor care au acceptat provocarea Survivor. Ea face parte din echipa Faimoșilor și este nerăbdătoare să își testeze limitele.

„Nu sunt aici să demonstrez că sunt cea mai puternică. Am venit să-mi amintesc cine sunt atunci când totul îmi este luat. Când nu mai am confort, când nu mai am siguranță, când nu mai am nimic de ascuns. Aici, în Survivor, rămâne doar adevărul. Sunt un om sensibil. Și știu că sensibilitatea este adesea confundată cu slăbiciunea. Dar eu am învățat că ea este forma mea de curaj. Pentru că simt tot. Intens. Real. Fără filtru. Am căzut de multe ori în viață, dar de fiecare dată m-am ridicat fără să-mi pierd sufletul. Nu lupt cu ceilalți, lupt cu limitele mele. Și în fiecare zi aleg să nu devin dură, chiar dacă lumea îmi cere asta. Survivor nu este doar despre rezistență fizică. Este despre cât poți duce în tine fără să te frângi. Despre foame, dor, frică… și despre câtă lumină mai rămâne când ești gol. Eu nu sunt aici să joc un rol. Sunt aici să fiu eu. Iar dacă voi câștiga ceva din această experiență, va fi respectul față de mine însămi. Pentru că adevărata supraviețuire începe atunci când nu te trădezi. Sper să nu vă dezamăgesc”, a spus Naba Salem, despre participarea la Survivor.

Cine e Iustin HVNDS de la Survivor 2026. Care este numele din buletin și la ce emisiune TV l-ai mai văzut

Naba Salem a mai bifat o intervenție estetică. Ispita de la Insula iubirii s-a lăudat pe internet

Foto: Instagram