Naba Salem a mai bifat o intervenție estetică. Ispita de la Insula iubirii s-a lăudat pe internet

Odată cu participarea la Insula iubirii, Naba Salem a devenit rapid ținta criticilor pe rețelele de socializare. Majoritatea comentariilor răutăcioase au avut de-a face cu aspectul său fizic și cu operațiile estetice pe care le are. Departe de a-i păsa ce crede lumea despre ea, recent, bruneta a mai bifat un mic retuș la nivelul feței. Iată despre ce este vorba!

Naba Salem face parte din brigada celor 10 ispite din sezonul 9 de la Insula iubirii. Bruneta este obișnuită cu lumina reflectoarelor deoarece în trecut a participat la mai multe emisiunii TV, printre care: Bravo, ai stil! (2017), Puterea dragostei, Cursa iubirii, iar în prezent Insula iubirii.

De-a lungul anilor, transformările sale estetice au fost evidente și asumate, iar în prezent nu aveau cum să treacă neobservate de ochii celor mai duri critici din mediul online, în special atunci când au văzut cum arăta înainte de intervențiile chirurgicale – vezi AICI imagini.

Naba Salem a mai bifat o intervenție estetică la nivelul feței

Chiar și în aceste condiții, Naba Salem și-a văzut de drum și a continuat să facă ceea ce o împlinește. Lipsa inhibițiilor, personalitatea debordantă și temperamentul ei vulcanic au făcut-o pe Naba Salem să fie una dintre cele mai ”bârfite” ispite din Thailanda.

Cu o cominitate de 173.000 de fani pe una dintre rețelele de socializare, bruneta a avut de-a face cu tot felul de comentarii răutăcioase. Cele mai multe dintre ele având legătură cu operațiile estetice pe care le are. În cadrul unui interviu, bruneta a mărturisit că primul implant mamar l-a făcut la vârsta de 20 de ani, intervenție care i-a adus anumai necazuri și probleme medicale.

„Țin minte că aveam vreo 20 și ceva de ani și eram foarte panicată, știind că sunt foarte mulți medici care au un nume, dar operația nu le iese. Am căutat timp de trei luni un medic care să îmi înspire incredere. Am ajuns să mă operez la el. La prima operație am ținut cont de sfatul lui. Nu mi s-au topit firele cum trebuie, mi s-a făcut coajă ca și cum m-aș infecta. Mi s-a lăsat și implantul. Eu mi-am făcut prin areolă și ridicarea și implantul. Areola mi s-a întins foarte tare”, a declarat Naba Salem în urmă cu ceva timp, la Star Magazin.

Recent, ispita Naba a trecut din nou pragul medicului estetician, iar de data aceasta s-a intervenit fără bisturiu. Bruneta și-a injectat botox pentru ridurile inestetice. La final, a părăsit cabinetul și s-a filmat în timp ce le spunea prietenilor virtuali că respectă indicațiile primite și are de gând să nu se expună în razele soarelui: ”Acel moment când asculți doctorul și stai la umbră după botox”, a scris Naba pe Instagram.

