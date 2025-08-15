Naba de la Insula Iubirii rupe tăcerea despre emisiunea Bravo, ai stil! E ireal prin ce a trecut la Kanal D: „Minciună”

Naba Salem (30 de ani) a devenit cunoscută odată cu participarea sa în diverse showuri de televiziune. Cele care și-au pus amprenta asupra personalității sale au fost Bravo, ai stil! și Insula iubirii, sezonul 9, unde acum este ispită. Una dintre cele mai incendiare prezențe din Thailanda a dezvăluit prin ce calvar a trecut la Kanal D – în timpul filmărilor de la Bravo, ai stil!.
În urmă cu mulți ani, Naba Salem s-a făcut remarcată datorită aparițiilor sale în diverse showuri televizate. Printre acestea se numără ”Puterea dragostei”, ”Te vreau lângă mine”, ”Like a star”, ”Bravo, ai stil!”, iar în prezent este ispită la Insula iubirii 2025. Odată cu expunerea sa, succesul a urmat-o și pe rețelele de socializare, acolo unde a strâns o comunitate de peste 150.000 de urmăritori.
Până să fie considerată una dintre cele mai rebele și provocatoare ispite din acest sezon de la Insula iubirii, Naba Salem a trecut printr-un proces de transformare radical. Comparativ cu anul 2017, atunci când a participat la Bravo, ai stil!, bruneta este acum de nerecunoscut, atât fizic, dar și din punct de vedere al personalității. Recent, aceasta a mărturisit că un factor important în schimbarea sa a jucat experineța pe care a trăit-o în emisiunea de la Kanal D.
Departe de ceea ce se vede pe micile ecrane, Naba Salem a mărturisit că în emisiunea Bravo, ai stil! a simțit și trăit pe propria piele tot ceea ce este mai rău din domeniul media și că s-a confruntat cu tot ce înseamnă răutatea oamenilor, perversitate, tot ceea ce este mai negativ într-o persoană. Privind partea bună a lucrurilor, bruneta susține că acela a fost momentul în care a devenit o femeie mai puternică și mai încrezătoare în propria persoană.
În ceea ce privește experiența de la Insula iubirii, bruneta și-a dat seama că are de-a face cu o categorie diferită de oameni și a recunoscut că după cele 21 de zile petrecute în Thailanda s-a simțit alt om.
”Bravo, ai stil! și Insula iubirii au fost extrem de importante pentru mine. Bravo, ai stil! mi-a arătat tot ce este mai urât în domeniul ăsta. Tot ce înseamnă perversitate, minciună, parșivitate, tot ce e mai negativ. Ăla a fost punctul care m-a întărit pe mine și m-a făcut o femeie mai puternică.
Iar Insula iubirii mi-a demonstrat că nu toate industriile sunt la fel. Acolo am simțit o renaștere a propriei persoane. Efectiv am renăscut. Nu degeaba se zice că Thailanda este țara karmei.”, a spus Naba Salem pe TikTok.
