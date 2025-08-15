Acasă » Știri » Naba de la Insula Iubirii rupe tăcerea despre emisiunea Bravo, ai stil! E ireal prin ce a trecut la Kanal D: „Minciună”

Naba de la Insula Iubirii rupe tăcerea despre emisiunea Bravo, ai stil! E ireal prin ce a trecut la Kanal D: „Minciună"

Naba Salem, adevărul despre emisiunea Bravo, ai stil!

Naba Salem (30 de ani) a devenit cunoscută odată cu participarea sa în diverse showuri de televiziune. Cele care și-au pus amprenta asupra personalității sale au fost Bravo, ai stil! și Insula iubirii, sezonul 9, unde acum este ispită. Una dintre cele mai incendiare prezențe din Thailanda a dezvăluit prin ce calvar a trecut la Kanal D – în timpul filmărilor de la Bravo, ai stil!.

În urmă cu mulți ani, Naba Salem s-a făcut remarcată datorită aparițiilor sale în diverse showuri televizate. Printre acestea se numără ”Puterea dragostei”, ”Te vreau lângă mine”, ”Like a star”, ”Bravo, ai stil!”, iar în prezent este ispită la Insula iubirii 2025. Odată cu expunerea sa, succesul a urmat-o și pe rețelele de socializare, acolo unde a strâns o comunitate de peste 150.000 de urmăritori.

Naba Salem, adevărul din spatele camerelor de filmat de la Bravo, ai stil!

Până să fie considerată una dintre cele mai rebele și provocatoare ispite din acest sezon de la Insula iubirii, Naba Salem a trecut printr-un proces de transformare radical. Comparativ cu anul 2017, atunci când a participat la Bravo, ai stil!, bruneta este acum de nerecunoscut, atât fizic, dar și din punct de vedere al personalității. Recent, aceasta a mărturisit că un factor important în schimbarea sa a jucat experineța pe care a trăit-o în emisiunea de la Kanal D.

Departe de ceea ce se vede pe micile ecrane, Naba Salem a mărturisit că în emisiunea Bravo, ai stil! a simțit și trăit pe propria piele tot ceea ce este mai rău din domeniul media și că s-a confruntat cu tot ce înseamnă răutatea oamenilor, perversitate, tot ceea ce este mai negativ într-o persoană. Privind partea bună a lucrurilor, bruneta susține că acela a fost momentul în care a devenit o femeie mai puternică și mai încrezătoare în propria persoană.

În ceea ce privește experiența de la Insula iubirii, bruneta și-a dat seama că are de-a face cu o categorie diferită de oameni și a recunoscut că după cele 21 de zile petrecute în Thailanda s-a simțit alt om.

”Bravo, ai stil! și Insula iubirii au fost extrem de importante pentru mine. Bravo, ai stil! mi-a arătat tot ce este mai urât în domeniul ăsta. Tot ce înseamnă perversitate, minciună, parșivitate, tot ce e mai negativ. Ăla a fost punctul care m-a întărit pe mine și m-a făcut o femeie mai puternică.

Iar Insula iubirii mi-a demonstrat că nu toate industriile sunt la fel. Acolo am simțit o renaștere a propriei persoane. Efectiv am renăscut. Nu degeaba se zice că Thailanda este țara karmei.”, a spus Naba Salem pe TikTok.

