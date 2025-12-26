Acasă » Știri » Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere acasă. Pe celelalte le-a mâncat!

Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere acasă. Pe celelalte le-a mâncat!

De: Denisa Iordache 26/12/2025 | 13:43
Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere acasă. Pe celelalte le-a mâncat!
Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Oksana Ionașcu a luat o decizie care a stârnit controverse, după cea de-a șaptea naștere prin care a trecut. Oamenii au reacționat într-un număr mare și au fost șocați să audă ce a spus soția lui Cezar Ionașcu că a făcut. Toate detaliile în articol. 

Oksana Ionașcu a adus pe lume un băiețel perfect sănătos în urmă cu puțină vreme. Soția lui Cezar Ionașcu este mamă pentru a șaptea oară, iar acesta este al patrulea băiețel pe care îl are. 

Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere

După declarațiile pe care le-a făcut legate de consumarea placentei, Oksana Ionașcu a devenit cunoscută, iar declarațiile ei au devenit virale. Și la cel de-al șaptelea copil, ea a ales să nască tot în apă și a fost ajutată de Cezar Ionașcu pe parcursul întregului proces.  

Dacă în trecut a ales să consume placentele copiilor ei, Oksana a luat o altă decizie acum: a îngropat-o. 

„De data aceasta, o vom îngropa. Dar mai am din cea a Evanghelinei. Mă duc să îmi fac un smoothie. Cheers!”, a spus Oksana Ionașcu pe Instagram. 

Numele special pe care l-a ales 

Oksana și Cezar Ionașcu au ales un nume inedit pentru micuț: Serafim. Acest nume biblic are o semnificație profundă: „iubire” și le oferă celor care îi poartă un aer protectiv, iubitor și de încredere.   

În tradiția creștină și iudaică, serafimii sunt ființe cerești de rang înalt și sunt „cei mai iubiți”, fiind mereu aproape de Dumnezeu. Ei sunt considerați păzitorii raiului și locurilor sfinte și au șase aripi.  

Din punct de vedere etimologic, numele provine din limba slavă veche și înseamnă „ființă care arde”.   

CITEȘTE ȘI:

Oksana Ionașcu, primele declarații după ce a născut acasă. Motivul real pentru care a ținut sarcina ascunsă 

Cezar Ionașcu s-a întors la familie după ce și-a tradus soția și… Oksana e însărcinată pentru a șaptea oară! Cum s-a produs împăcarea 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât rezistă salata boeuf la frigider, de fapt. După câte zile trebuie aruncată
Știri
Cât rezistă salata boeuf la frigider, de fapt. După câte zile trebuie aruncată
Ce pensie infimă are Aurel Țicleanu, de fapt. Fostul mare fotbalist, umilit la bătrânețe!
Știri
Ce pensie infimă are Aurel Țicleanu, de fapt. Fostul mare fotbalist, umilit la bătrânețe!
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”
Mediafax
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată....
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de la moartea acestuia. Liderul interlop se răsucește în mormânt
Gandul.ro
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie sub 38 de ani care acceptă să îi nască un copil
Adevarul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro...
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor....
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, a costat 2 dolari
Mediafax
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde...
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
GALERIE FOTO. Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Cât a durat și a cât a costat
Digi 24
GALERIE FOTO. Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Cât a...
Lui Soloviov îi dau lacrimile când primește un premiu de la Putin: „E clar, omule, că ai fost făcut pentru război”
Digi24
Lui Soloviov îi dau lacrimile când primește un premiu de la Putin: „E clar, omule,...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de la moartea acestuia. Liderul interlop se răsucește în mormânt
Gandul.ro
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de la moartea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât rezistă salata boeuf la frigider, de fapt. După câte zile trebuie aruncată
Cât rezistă salata boeuf la frigider, de fapt. După câte zile trebuie aruncată
Ce pensie infimă are Aurel Țicleanu, de fapt. Fostul mare fotbalist, umilit la bătrânețe!
Ce pensie infimă are Aurel Țicleanu, de fapt. Fostul mare fotbalist, umilit la bătrânețe!
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
Văduva lui Prigoană, dezvăluiri despre ziua în care a murit afaceristul: ”I-au luat ceasul de la ...
Văduva lui Prigoană, dezvăluiri despre ziua în care a murit afaceristul: ”I-au luat ceasul de la mână, cureaua și…”
Cât costă traiul pentru o lună în Spania. O româncă a făcut calculul pentru noiembrie 2025
Cât costă traiul pentru o lună în Spania. O româncă a făcut calculul pentru noiembrie 2025
Preparatul de pe masa de Crăciun de care Lidia Buble nu se poate atinge: ”Nu îmi place!”
Preparatul de pe masa de Crăciun de care Lidia Buble nu se poate atinge: ”Nu îmi place!”
Vezi toate știrile
×