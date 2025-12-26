Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere acasă. Pe celelalte le-a mâncat!

Oksana Ionașcu a luat o decizie care a stârnit controverse, după cea de-a șaptea naștere prin care a trecut. Oamenii au reacționat într-un număr mare și au fost șocați să audă ce a spus soția lui Cezar Ionașcu că a făcut. Toate detaliile în articol.

Oksana Ionașcu a adus pe lume un băiețel perfect sănătos în urmă cu puțină vreme. Soția lui Cezar Ionașcu este mamă pentru a șaptea oară, iar acesta este al patrulea băiețel pe care îl are.

Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere

După declarațiile pe care le-a făcut legate de consumarea placentei, Oksana Ionașcu a devenit cunoscută, iar declarațiile ei au devenit virale. Și la cel de-al șaptelea copil, ea a ales să nască tot în apă și a fost ajutată de Cezar Ionașcu pe parcursul întregului proces.

Dacă în trecut a ales să consume placentele copiilor ei, Oksana a luat o altă decizie acum: a îngropat-o.

„De data aceasta, o vom îngropa. Dar mai am din cea a Evanghelinei. Mă duc să îmi fac un smoothie. Cheers!”, a spus Oksana Ionașcu pe Instagram.

Numele special pe care l-a ales

Oksana și Cezar Ionașcu au ales un nume inedit pentru micuț: Serafim. Acest nume biblic are o semnificație profundă: „iubire” și le oferă celor care îi poartă un aer protectiv, iubitor și de încredere.

În tradiția creștină și iudaică, serafimii sunt ființe cerești de rang înalt și sunt „cei mai iubiți”, fiind mereu aproape de Dumnezeu. Ei sunt considerați păzitorii raiului și locurilor sfinte și au șase aripi.

Din punct de vedere etimologic, numele provine din limba slavă veche și înseamnă „ființă care arde”.

