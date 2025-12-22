Oksana Ionașcu, primele declarații după ce a născut acasă. Motivul real pentru care a ținut sarcina ascunsă

Oksana Ionașcu a devenit mamă pentru a șaptea oară chiar în preajma sărbătorilor de iarnă, aducând pe lume un băiețel, evenimentul având loc într-un cadru intim, la domiciliu. Soția lui Cezar Ionașcu a ales să nască acasă, într-un bazin special amenajat, optând pentru o naștere în apă.

Nașterea a avut loc într-una dintre camerele locuinței familiei, transformată temporar într-un spațiu dedicat venirii pe lume a copilului. Bazinul de naștere a fost pregătit cu atenție, iar condițiile au fost adaptate pentru a asigura siguranța și confortul necesar unui astfel de moment. Deși Oksana Ionașcu a mai trecut de șase ori prin experiența nașterii, acest episod s-a diferențiat semnificativ față de cele anterioare, atât prin context, cât și prin intensitatea trăirilor.

Ce declarații a făcut Oksana Ionașcu după naștere

De această dată, nașterea a avut loc pe parcursul zilei, un alt element de noutate pentru ea, toate celelalte veniri pe lume ale copiilor săi având loc în alte condiții. Apa caldă a jucat un rol esențial în gestionarea travaliului, oferind un plus de relaxare și sprijin fizic, în timp ce prezența constantă a soțului său a contribuit la menținerea unui climat de siguranță și susținere emoțională. Implicarea acestuia pe tot parcursul procesului a fost un element central al experienței, consolidând ideea de parteneriat și sprijin reciproc.

Deși obișnuită cu durerile și provocările nașterii, Oksana Ionașcu a resimțit acest travaliu ca fiind cel mai intens din punct de vedere fizic de până acum. Totodată, a fost și nașterea în care nivelul de conștientizare a fost extrem de ridicat.

”M-a ajutat apa caldă, masajul lui Cezar pe spate, faptul că am experiență. Credința și… Dumnezeu! În mare parte ca celelalte și totuși foarte diferită. Acasă, în bazin, ziua, o premieră pentru mine. Ca senzație – cea mai intensă durere fizică de până acum. Și cea mai conștientă – am fost foarte trează”, a declarat Oksana Ionașcu.

Băiețelul nou-născut a primit numele Serafim, un nume cu rezonanță spirituală, ales în ton cu valorile familiei. Venirea lui pe lume a completat o familie deja numeroasă, iar apropierea Crăciunului a adăugat o semnificație aparte acestui eveniment, transformându-l într-un motiv suplimentar de sărbătoare și recunoștință.

Cezar Ionașcu s-a întors la familie după ce și-a tradus soția și… Oksana e însărcinată pentru a șaptea oară! Cum s-a produs împăcarea

Oksana Ionașcu explică cele 6 nașteri acasă. Cum le-a realizat și de ce nu a fost la doctor: „Pot fi femeia sălbatică ce…”