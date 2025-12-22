Acasă » Știri » Oksana Ionașcu, primele declarații după ce a născut acasă. Motivul real pentru care a ținut sarcina ascunsă

Oksana Ionașcu, primele declarații după ce a născut acasă. Motivul real pentru care a ținut sarcina ascunsă

De: Anca Chihaie 22/12/2025 | 22:30
Oksana Ionașcu, primele declarații după ce a născut acasă. Motivul real pentru care a ținut sarcina ascunsă
Oksana Ionașcu, primul mesaj după ce a născut al șaptelea copil.

Oksana Ionașcu a devenit mamă pentru a șaptea oară chiar în preajma sărbătorilor de iarnă, aducând pe lume un băiețel, evenimentul având loc într-un cadru intim, la domiciliu. Soția lui Cezar Ionașcu a ales să nască acasă, într-un bazin special amenajat, optând pentru o naștere în apă.

Nașterea a avut loc într-una dintre camerele locuinței familiei, transformată temporar într-un spațiu dedicat venirii pe lume a copilului. Bazinul de naștere a fost pregătit cu atenție, iar condițiile au fost adaptate pentru a asigura siguranța și confortul necesar unui astfel de moment. Deși Oksana Ionașcu a mai trecut de șase ori prin experiența nașterii, acest episod s-a diferențiat semnificativ față de cele anterioare, atât prin context, cât și prin intensitatea trăirilor.

Ce declarații a făcut Oksana Ionașcu după naștere

De această dată, nașterea a avut loc pe parcursul zilei, un alt element de noutate pentru ea, toate celelalte veniri pe lume ale copiilor săi având loc în alte condiții. Apa caldă a jucat un rol esențial în gestionarea travaliului, oferind un plus de relaxare și sprijin fizic, în timp ce prezența constantă a soțului său a contribuit la menținerea unui climat de siguranță și susținere emoțională. Implicarea acestuia pe tot parcursul procesului a fost un element central al experienței, consolidând ideea de parteneriat și sprijin reciproc.

Deși obișnuită cu durerile și provocările nașterii, Oksana Ionașcu a resimțit acest travaliu ca fiind cel mai intens din punct de vedere fizic de până acum. Totodată, a fost și nașterea în care nivelul de conștientizare a fost extrem de ridicat.

”M-a ajutat apa caldă, masajul lui Cezar pe spate, faptul că am experiență. Credința și… Dumnezeu! În mare parte ca celelalte și totuși foarte diferită. Acasă, în bazin, ziua, o premieră pentru mine. Ca senzație – cea mai intensă durere fizică de până acum. Și cea mai conștientă – am fost foarte trează”, a declarat Oksana Ionașcu.

Băiețelul nou-născut a primit numele Serafim, un nume cu rezonanță spirituală, ales în ton cu valorile familiei. Venirea lui pe lume a completat o familie deja numeroasă, iar apropierea Crăciunului a adăugat o semnificație aparte acestui eveniment, transformându-l într-un motiv suplimentar de sărbătoare și recunoștință.

Cezar Ionașcu s-a întors la familie după ce și-a tradus soția și… Oksana e însărcinată pentru a șaptea oară! Cum s-a produs împăcarea

Oksana Ionașcu explică cele 6 nașteri acasă. Cum le-a realizat și de ce nu a fost la doctor: „Pot fi femeia sălbatică ce…”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Globul de zăpadă, invenția care a apărut dintr-o greșeală: cum o idee pentru sălile de operație a devenit simbolul Crăciunului
Știri
Globul de zăpadă, invenția care a apărut dintr-o greșeală: cum o idee pentru sălile de operație a devenit…
Vești proaste pentru șoferii din Cluj! Tarife mai mari începând cu 1 ianuarie 2026
Știri
Vești proaste pentru șoferii din Cluj! Tarife mai mari începând cu 1 ianuarie 2026
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Mediafax
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
Gandul.ro
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc...
Turistă la un pas de a-și pierde viața după ce a fost luată de un val uriaș în timp ce poza pe o stâncă periculoasă
Adevarul
Turistă la un pas de a-și pierde viața după ce a fost luată...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie, dar și o condiție pusă de premier
Mediafax
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie,...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a...
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din...
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
Gandul.ro
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Globul de zăpadă, invenția care a apărut dintr-o greșeală: cum o idee pentru sălile de operație ...
Globul de zăpadă, invenția care a apărut dintr-o greșeală: cum o idee pentru sălile de operație a devenit simbolul Crăciunului
Actorul celebru care a ajuns să trăiască pe străzi. Imaginile dureroase au devenit virale în întreaga ...
Actorul celebru care a ajuns să trăiască pe străzi. Imaginile dureroase au devenit virale în întreaga lume
Vești proaste pentru șoferii din Cluj! Tarife mai mari începând cu 1 ianuarie 2026
Vești proaste pentru șoferii din Cluj! Tarife mai mari începând cu 1 ianuarie 2026
S-a năruit imperiul de milioane de euro! Partajul a declanșat ”Jihadul” în online-ul din România
S-a năruit imperiul de milioane de euro! Partajul a declanșat ”Jihadul” în online-ul din România
„Avatar 3”, start modest în SUA. Nici primele 2 filme nu au avut lansări explozive înainte de ...
„Avatar 3”, start modest în SUA. Nici primele 2 filme nu au avut lansări explozive înainte de Crăciun
Aniversare departe de fiica ei. Andreea Marin: „Nu a fost ușor de dus sufletește”
Aniversare departe de fiica ei. Andreea Marin: „Nu a fost ușor de dus sufletește”
Vezi toate știrile
×