Cezar Ionașcu s-a întors la familie după ce și-a tradus soția și... Oksana e însărcinată pentru a șaptea oară! Cum s-a produs împăcarea

Căsnicia dintre Cezar Ionașcu și soția lui, Oksana, a traversat de-a lungul acestui an perioade dificile. Cei doi soți care sunt căsătoriți de opt ani și au cinci copii împreună, iar Oksana mai are un copil dintr-o relație anterioară. Toți cei șase copii sunt născuți acasă. În primăvară, căsnicia celor doi a trecut printr-o perioadă grea atunci când s-a speculat că Cezar Ionașcu ar avea o relație extraconjugală, ba chiar că ar fi fost dat afară din casă de Oksana din cauza acestei infidelități. Între timp, cei doi soți au revenit la sentimente mai bune și acum CANCAN.RO detonează bomba: Oksana Ionașcu este însărcinată cu al șaptelea copil! Toate detaliile le găsiți în rândurile următoare.

Căsnicia lui Cezar Ionașcu și a Oksanei a trecut prin momente de cumpănă atunci s-a zvonit că bărbatul ar fi fost dat afară din casă de soția lui în urma unei infidelități. În perioada în care șatena a plecat în Bali într-un retreat pentru a-și găsi liniștea după tenisiunile din familie, Cezar a fost surpins în compania unei femei, nu doar în România, dar și în Abu Dhabi, acolo unde au explorat locuri și s-au bucurat de aceeași pasiune comună: călătoriile. Speakerul motivațional a negat atunci că ar fi ceva între ei, însă desigur că aceste imagini au alimentat și mai mult zvonurile separării dintre el și Oksana. Numai că, la scurt timp după, Oksana și Cezar au dat de înțeles că s-au împăcat.

Soția lui Cezar Ionașcu este însărcinată! Oksana așteaptă al șaptelea copil

În ciuda zvonurilor apărute, Cezar Ionașcu a fost clar și a spus că între el și această femeie nu există nimic romantic, doar o prietenie bazată pe interese comune. În plus, la finalul lunii martie 2025 șatena a postat un mesaj emoționant în care vorbea despre construirea unui „nou neam” alături de soțul ei (vezi aici).

Dacă unii nici măcar nu s-au gândit, la acea vreme, că poate exista cale împăcare între ei, se pare nu doar că au revenit la sentimente mai bune, dar că bărbatul i-a intrat, din nou, în grații soției. A decis să se întoarcă acasă pentru că ar fi suferit foarte mult copiii lor, spun sursele noastre. În plus, CANCAN.RO a aflat că el și soția lui mai așteaptă un copil, Oksana fiind deja în ultimul trimestru de sarcină! Influencerița așteaptă cel de-al șaptelea copil care va veni pe lume iarna aceasta! Oksana are aproape șapte luni de sarcină, astfel că nu mai este mult, iar ea și soțul ei își vor strânge în brațe minunea!

