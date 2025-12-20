Oksana Ionașcu a născut pentru a șaptea oară! Numele inedit pe care l-a ales pentru băiețelul ei

Oksana Ionașcu a devenit mamă pentru a șaptea oară și a vorbit pentru prima dată despre acest moment special, dar și despre semnificația numelui inedit pe care l-a ales pentru băiețelul ei. Soția lui Cezar Ionașcu trăiește momente de fericire maximă. Toate detaliile în articol.

Oksana Ionașcu a adus pe lume un băiețel perfect sănătos în urmă cu câteva zile. Soția lui Cezar Ionașcu este mamă pentru a șaptea oară, iar acesta este al patrulea băiețel pe care îl are.

Ce semnificație are numele ales de Oksana Ionașcu

Oksana își ține urmăritorii la curent cu tot ceea ce face, astfel că le-a transmis un mesaj cu ocazia bucuriei pe care o trăiește. Ea și Cezar Ionașcu au ales un nume inedit pentru micuț: Serafim. Acest nume biblic are o semnificație profundă: „iubire” și le oferă celor care îi poartă un aer protectiv, iubitor și de încredere.

În tradiția creștină și iudaică, serafimii sunt ființe cerești de rang înalt și sunt „cei mai iubiți”, fiind mereu aproape de Dumnezeu. Ei sunt considerați păzitorii raiului și locurilor sfinte și au șase aripi.

Din punct de vedere etimologic, numele provine din limba slavă veche și înseamnă „ființă care arde”.

După ce a dezvăluit numele inedit ales pentru micuț, Oksana Ionașcu a vorbit despre bucuria pe care o trăiește:

„De câteva zile sunt mamă de 4 băieți! De câteva zile sunt mamă de 7 copii! Nimic din ce a fost nu mai are sens acum. Îmi caut cuvintele să exprim ceva ce poate altă dată ar fi fost simplu.”

