Acasă » Știri » Oksana Ionașcu a născut pentru a șaptea oară! Numele inedit pe care l-a ales pentru băiețelul ei

Oksana Ionașcu a născut pentru a șaptea oară! Numele inedit pe care l-a ales pentru băiețelul ei

De: Denisa Iordache 20/12/2025 | 22:26
Oksana Ionașcu a născut pentru a șaptea oară! Numele inedit pe care l-a ales pentru băiețelul ei
Oksana Ionașcu, primul mesaj după ce a născut al șaptelea copil.
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Oksana Ionașcu a devenit mamă pentru a șaptea oară și a vorbit pentru prima dată despre acest moment special, dar și despre semnificația numelui inedit pe care l-a ales pentru băiețelul ei. Soția lui Cezar Ionașcu trăiește momente de fericire maximă. Toate detaliile în articol. 

Oksana Ionașcu a adus pe lume un băiețel perfect sănătos în urmă cu câteva zile. Soția lui Cezar Ionașcu este mamă pentru a șaptea oară, iar acesta este al patrulea băiețel pe care îl are. 

Ce semnificație are numele ales de Oksana Ionașcu

Oksana își ține urmăritorii la curent cu tot ceea ce face, astfel că le-a transmis un mesaj cu ocazia bucuriei pe care o trăiește. Ea și Cezar Ionașcu au ales un nume inedit pentru micuț: Serafim. Acest nume biblic are o semnificație profundă: „iubire” și le oferă celor care îi poartă un aer protectiv, iubitor și de încredere. 

În tradiția creștină și iudaică, serafimii sunt ființe cerești de rang înalt și sunt „cei mai iubiți”, fiind mereu aproape de Dumnezeu. Ei sunt considerați păzitorii raiului și locurilor sfinte și au șase aripi. 

Din punct de vedere etimologic, numele provine din limba slavă veche și înseamnă „ființă care arde”. 

După ce a dezvăluit numele inedit ales pentru micuț, Oksana Ionașcu a vorbit despre bucuria pe care o trăiește: 

„De câteva zile sunt mamă de 4 băieți! De câteva zile sunt mamă de 7 copii! Nimic din ce a fost nu mai are sens acum. Îmi caut cuvintele să exprim ceva ce poate altă dată ar fi fost simplu.”

Primul mesaj al Oksanei
Primul mesaj al Oksanei

CITEȘTE ȘI:

Cezar Ionașcu s-a întors la familie după ce și-a tradus soția și… Oksana e însărcinată pentru a șaptea oară! Cum s-a produs împăcarea

Oksana Ionașcu explică cele 6 nașteri acasă. Cum le-a realizat și de ce nu a fost la doctor: „Pot fi femeia sălbatică ce…”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Aventură fantasy spectaculoasă cu staruri din „Spider-Man”, „Dune” și Netflix: a apărut trailerul filmului „Arborele lumilor minunate”
Știri
Aventură fantasy spectaculoasă cu staruri din „Spider-Man”, „Dune” și Netflix: a apărut trailerul filmului „Arborele lumilor minunate”
Tragedie în Bacău. O femeie însărcinată și partenerul ei au murit, după ce un șofer a intrat direct în ei
Știri
Tragedie în Bacău. O femeie însărcinată și partenerul ei au murit, după ce un șofer a intrat direct…
Cât ar trebui să mâncăm, de fapt, de Crăciun. Un medic trage semnalul de alarmă
Mediafax
Cât ar trebui să mâncăm, de fapt, de Crăciun. Un medic trage semnalul...
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest lucru
Gandul.ro
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul de bronz
Adevarul
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul...
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
Digi24
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din...
Ce va indica noua etichetă de pe electrocasnice. Cumpărătorii vor fi primii anunțați
Mediafax
Ce va indica noua etichetă de pe electrocasnice. Cumpărătorii vor fi primii anunțați
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme”
Digi 24
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea...
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest lucru
Gandul.ro
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cadoul de la Moșul “poznaș” l-a lăsat mască! Aurelian Temișan, plot twist înainte de Crăciun
Cadoul de la Moșul “poznaș” l-a lăsat mască! Aurelian Temișan, plot twist înainte de Crăciun
Aventură fantasy spectaculoasă cu staruri din „Spider-Man”, „Dune” și Netflix: a apărut trailerul ...
Aventură fantasy spectaculoasă cu staruri din „Spider-Man”, „Dune” și Netflix: a apărut trailerul filmului „Arborele lumilor minunate”
Tragedie în Bacău. O femeie însărcinată și partenerul ei au murit, după ce un șofer a intrat ...
Tragedie în Bacău. O femeie însărcinată și partenerul ei au murit, după ce un șofer a intrat direct în ei
Șantaj, prejudiciu de zeci de mii de euro și un ordin de protecție! Scandal monstru în familia lui ...
Șantaj, prejudiciu de zeci de mii de euro și un ordin de protecție! Scandal monstru în familia lui Bercea Mondialu
Dragoste în șlapi și logodnă fără final! Jojo și fratele Monicăi Anghel, poza care anunța despărțirea ...
Dragoste în șlapi și logodnă fără final! Jojo și fratele Monicăi Anghel, poza care anunța despărțirea înainte să se întâmple
După munca asiduă la noua casă, merge și puțin shopping. Magicianul Robert Tudor cheltuie banii ...
După munca asiduă la noua casă, merge și puțin shopping. Magicianul Robert Tudor cheltuie banii la mall cu soția
Vezi toate știrile
×