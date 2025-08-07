Se dă femeia fatală de la Insula iubirii 2025, dar noi știm cum arăta înainte de operații. O recunoști pe ispita de la Antena 1?

Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar tentația deja își face simțită prezența. Concurenții s-au relaxat și au început să își dea frâu liber sentimentelor și instinctelor. Pe insula băieților, una dintre ispitele care își face foarte bine treaba este Naba Salem. Tânăra îi ispitește din plin pe concurenți, iar ochii acestora strălucesc atunci când o văd. Toți sunt atrași de felul în care arată, însă cum arăta Naba înainte de intervențiile estetice?

Naba Salem face parte din suita de ispite feminine de la Insula Iubirii. Acesta își joacă la perfecție rolul, iar bărbații din cupluri deja au pus ochii pe ea. Cu forme apetisante și un look sexy, ispita a reușit rapid să se apropie de concurenți. Felul în care arată joacă un rol important în atracția pe care o simt aceștia. Însă, cum arăta bruneta înainte să se lase pe mâna medicului estetician.

Cum arăta Naba înainte de intervențiile estetice

Așa cum spuneam, una dintre ispitele care pare că își face foarte bine treaba la Insula Iubirii este Naba Salem. Sigură pe ea și pe farmecele sale, bruneta i-a abordat cu îndrăzneală pe concurenți, iar aceștia îi pică rând pe rând în plasă. Naba este o ispită ca la carte, însă în urmă cu ani de zile arăta complet diferit.

De-a lungul anilor, ispita a apelat la mai multe intervenții estetice care au făcut-o să devină slăbiciune pentru bărbați. De exemplu, la debutul său în televiziune, Naba nu avea fațete dentare, nici buze atât de voluminoase. De atunci au mai urmat mai multe transformări, iar unele chiar i-au dat bătăi de cap ispite, căci nu toate au fost reușite.

Până să ajungă la forma de zile mare în care arată astăzi, Naba a făcut mai multe vizite în cabinetul medicului estetician, iar pe parcursul timpului a abordat tot felul de look-uri. Mulți chiar nu ar fi recunoscut-o dacă o vedeau în urmă cu doar câțiva ani.

„Dacă îi vedeam pe stradă, nu îi băgam în seamă”

Deși la Insula Iubirii a făcut furori și s-a apropiat periculos de mult de unii concurenți, Naba nu a simțit nicio chimie specială. Se pare că în Thailanda aceasta doar și-a jucat rolul de ispită, iar recent a mărturisit că niciunul dintre concurenți nu i-a stârnit cu adevărat interesul.

„Le-am spus de la început că eu dacă îi vedeam pe stradă, nu îi băgam în seamă! Am intrat în emisiune ca ispită și am plecat cu doi frați. Nu sunt pe gustul meu. Mie îmi plac 38+, nu îmi plac puștii”, a declarat Naba Salem.

Câte clase și ce studii are Naba Salem de la Insula Iubirii. Nimeni nu se aștepta la asta!

Naba Salem s-a iubit cu o blondă seducătoare! Detalii și imagini EXPLOZIVE din trecutul ispitei de la Antena 1

Foto: Facebook