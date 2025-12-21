Acasă » Bancuri » BANC | Copilul își întreabă părinții: „Ce-mi luați de ziua mea?”

BANC | Copilul își întreabă părinții: „Ce-mi luați de ziua mea?"

21/12/2025
BANC | Copilul își întreabă părinții: Ce-mi luați de ziua mea?
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Astăzi vă prezentăm o discuție dintre un copil și părinții lui. Deznodământul este hilar. 

Copilul își întreabă părinții: 
– Ce-mi luați de ziua mea? 
– O chitară. 
– Am deja chitară. 
– Știm. Ți-o luăm.

BANC „Sunt fierbinte”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.

BANC- Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă.

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

BANC | Bulă și Bubulina pleacă în excursie la munte, cu mașina

BANC | „Bulă, poți rămâne cât vrei aici la mănăstire, cu o singură condiție"

Theo Rose, criticată de fani după ce a anunțat că se va retrage de la Vocea României: „Ai greșit ...
Theo Rose, criticată de fani după ce a anunțat că se va retrage de la Vocea României: „Ai greșit mult”
Marius Tucă Show începe luni, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, filmat alături de două tinere. Unde au fost surprinși
Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, filmat alături de două tinere. Unde au fost surprinși
S-a activat planul roșu după un accident cu 7 victime! În ce stare sunt
S-a activat planul roșu după un accident cu 7 victime! În ce stare sunt
Saveta Bogdan a ajuns la sapă de lemn: “E îngrozitor, n-ai bani nici să te hrănești”
Saveta Bogdan a ajuns la sapă de lemn: “E îngrozitor, n-ai bani nici să te hrănești”
