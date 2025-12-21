Carmen Vijelie, shopping compulsiv cu accent pe „dedesubturi”. Îmbrăcată full Chanel, nu neglijează detaliile

Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar mallurile sunt mai aglomerate ca niciodată. Oamenii se înghesuie care mai de care să caute cadouri pentru cei dragi. Nici vedetele nu fac excepție, iar soția lui Vali Vijelie a ieșit și ea la shopping, însoțită de o prietenă. Apariția ei nu a trecut neobservată: a dat clasă cu ținuta aleasă, semn clar că stilul vine la pachet atunci când ești soția unui artist de renume. CANCAN.RO a fost pe fază și a surprins imaginile cu Carmen Vijelie în mall.

Carmen Vijelie a fost surprinsă de CANCAN.RO în mall Băneasa, unde a mers la shopping însoțită de o prietenă apropiată. Cele două au luat magazinele la pas, semn că misiunea zilei era clară: ținute alese pe sprânceană. Și apropo de asta, nu am putut trece cu vederea vestimentația soției lui Vali Vijelie.

Lecție de stil de la soția lui Vali Vijelie! Îmbrăcată din cap până-n picioare în Chanel

Carmen Vijelie a surprins cu vestimentația aleasă. Soția lui Vali Vijelie pare să aibă un brand preferat, iar acela este Chanel. Așadar, ținuta a fost din cap până în picioare formată din Chanel: de la balerinii cap-toe, la rochie și geanta Chanel Beige Quilted, toate erau perfect asortate. Carmen a ales să-și arunce pe umeri o haină de blană, iar bijuteriile scumpe, atent alese, au confirmat că vorbim despre o apariție de lux, cu fiecare detaliu bine calculat.

În plus, în mână avea o pungă de la Obsentum, semn că, cel mai probabil soția artistului are gusturi bune și în materie de parfumuri.

Carmen Vijelie acordă atenție tuturor detaliilor

Soția lui Vali Vijelie și prietena ei au luat la pas magazinele și au analizat cu atenție produsele expuse. Nu au ratat magazinele scumpe dedicate doamnelor, în mod special, cele de lenjerie intimă, ceea ce ne duce cu gândul că soția lui Vali Vijelie este atentă la toate detaliile ținutei, chiar dacă o parte din ea nu o vede decât soțul. Dar, când ești o femeie care se respectă, exact cum este Carmen Vijelie, este normal să acorzi atenție tuturor detaliilor.

