Nu e o scenă din James Bond! Cati Vijelie a scos Rolls Royce-ul de jumătate de milion de euro în oraș

Nu, nu e o scenă din noul James Bond! E doar Cati Vijelie cu un Rolls-Royce Spectre de circa 500.000 de euro, parcat pe locurile albastre, fără să plătească. Cati lasă nonșalant mașina acolo și pleacă să se vadă cu niște prieteni. A luat amendă sau nu? Aflați imediat! CANCAN.RO are imagini tari!

Cum poți să parchezi gratis în București? Nu e deloc complicat. De exemplu, fiica cea mică a lui Vali Vijelie, Cati, a găsit o metodă să facă economii importante cu tarifele de parcare destul de piperate din Capitală. Vreți să știți cum a făcut?

Destul de simplu. Tot ce trebuie să faci e să-ți cumperi un Rolls-Royce Spectre de aproximativ 500.000 de euro, mașină full electric, omologată la RAR în urmă cu aproximativ un an. Conform legii, cu acest tip de mașină poți beneficia de parcare gratuită pe locurile albastre de oriunde din București și nici nu trebuie să lași ceva în parbriz, pentru că ai numerele verzi, că doar circuli cu o mașină super ecologică.

Cati Vijelie și roata buclucașă a Rolls-ului

Sigur, ai putea plăti din proprie inițiativă măcar o oră, din respect pentru alți șoferi care mai au puțin de achitat la garsonieră și abia apoi se pot gândi la Spectre. Dar legea e lege și dreptatea e pentru toți, nu doar pentru cei fără posibilități.

Cati Vijelie cu siguranță se bucură că Rolls-Royce Spectre poate atinge 100 km/h în 3,7 secunde, cam cât îi ia să scoată rujul din geantă și să rabateze oglinda de la parasolar. Nu irosești timp cu o asemenea mașină, și ajungi și și odihnit la destinație, grație scaunelor atât de comode. Nici cu deschiderea și închiderea ușilor nu pierzi prea mult timp, pentru că portierele se deschid spre botul mașinii, nu spre spate.

În fotografii se observă că Spectre e foarte înaltă! Când scoate primul picior, toată atenția este ațintită chiar acolo! Adică între scaunul din piele albă și șasiul verde-smarald, unde se vede clar de ce Cati are nevoie de ghete cu talpă platformă. Altfel i-ar fi greu să urce la bord.

În rest, fiica artistului arată wow. Machiajul e asortat nu doar cu sezonul, ci și cu ținuta, cu poșeta Vanity Chain Pouch de la Louis Vuitton (prețul e cam 1% din Rolls), dar și cu frunzele din fundal.

Un alt motiv de relaxare e că mașina e AWD, adică ”all wheel drive”, deci Cati nu riscă să derapeze în curba de la Ciurel, unde au pățit-o atâția bucureșteni, mai ales când șoseaua e udă. Și cu 577 CP, poți ajunge la mall mai repede decât un hipster pe trotinetă electrică cu limitatorul de viteză scos din cip. 😁

E de înțeles cât de grijulie este Cati Vijelie cu mașina. Imediat ce se dă jos se duce la roata din față, probabil să verifice dacă n-a atins cumva bordura. Din păcate, roata din față a Rolls-Royce-ului a fost ușor avariată, iar Cati nu ignoră problema. Se vede educația temeinică primită în familie! E de notorietate faptul că Vali Vijelie, tatăl ei, are caracter și dă mereu dovadă de profesionalism.

