Câte apartamente are Vali Vijelie: ”Le-am pierdut numărul”. Manelistul a cheltuit milioane de euro

Pe lângă banii pe care îi câștigă din cântări la nunți, petreceri și evenimente, Vali Vijelie (53 de ani) mai are și alte surse importante de venit. Manelistul a fost crescut într-o familie cu principii de viață solide, iar acum se poate bucura din plin de roadele muncii sale. Artistul a investit milioane de euro în apartamentele sale.

Vali Vijelie trăiește acum o viață de rege, viață în care a muncit fiecare leuț câștigat. Se declară un om chibzuit, iar câștigurile și investițiile sunt pe măsură. Cu toate acestea, artistul și-a gestionat averea în așa fel încât să ducă un trai fără griji și a investit milioane de euro în imobiliare.

Invitat în emisiunea ”În oglindă”, Vali Vijelie a vorbit despre învățăturile pe care tatăl său i le-a insuflat de când era copil. L-a învățat să aibă grijă de banii pe care îți câștigă și să îi investească pentru a produce alte surse de venit. Imediat după Revoluție, artistul a fost îndemnat de către părintele său să cumpere mai mult e imobile și să le ofere spre închiriere.

”Tata tot timpul mă învăța să am grijă ce fac cu banii mei. Mi-a spus să îmi fac plăcerile, dar să mă pregătesc și pentru viitor. Îmi amintesc că după Revoluție a văzut că era Legea ilicitului și m-am dus și mi-am luat mașină. El se uita la mine, vedea că eu câștig mulți bani și mi-a spus să pun mâna să fac ce îmi spune el: «La parter cineva vinde o garsonieră, vezi că la etaj cineva vinde». Nu am înțeles atunci de ce mă punea să cumpăr case. Noi aveam un apartament cu trei camere. (…) Am cumpărat și casa și de fiecare dată mă gândesc la ceea ce îmi spunea el atunci”, a explicat Vali Vijelie, în emisiunea online ”În oglindă”.