S-a aflat! Cât a costat, de fapt, steaua lui Vali Vijelie de pe Hollywood Walk of Fame

Vali Vijelie și-a uimit fanii după ce a publicat mai multe fotografii cu steaua pe care o deține pe Hollywood Walk of Fame. Conform unor date oficiale, o astfel de stea poate fi cumpărată contra unei sume de 55.000 de dolari. Totuși, se pare că în cazul manelistului, suma ar fi, de fapt, una infimă.

Într-un clip publicat pe TikTok, vloggerul Alex Ciobanu a dezvăluit secretul prin care oricine își poate pune numele pe o stea de pe Hollywood Boulevard pentru o sumă de câțiva lei.

Vali Vijelie ar fi cheltuit doar 5 dolari pentru steaua de la Hollywood

Ei bine, dacă în mod real trebuie să achiți suma de 55.000 de dolari pentru a deține faimoasa stea, manelistul nu ar fi făcut o astfel de cheltuială, ci una minusculă de doar 5 dolari. Prietenul Biancăi Adam, vloggerița de la America Express a filmat mai multe vloguri în respectiva zonă și susține că a văzut cum se fac, de fapt, „scamatoriile” pentru o achiziție de acest gen. În realitate, ar fi doar o bișniță a unei doamne, pe care organele de poliție din Los Angeles o cunosc deja.

„Îmi apare peste tot că Vali Vijelie are stea pe Walk of Fame și vreau să vă scot un pic din întuneric, dacă sunteți acolo și credeți chestia asta, pentru că nu are Vali Vijelie stea pe Hollyywood Walk o Fame.

Este o doamnă care are litere aurii și stă lângă o stea goală, iar pentru suma modică de 5 dolari poți să scrii și Superman pe o stea de la Hollywood și să-ți faci poză cu ea. Este ilegal, am văzut-o când o lua poliția de două ori, pentru că nu ai voie să faci asta”, a dezvăluit Alex Ciobanu pe TikTok, potrivit Spynews.ro

CITEȘTE ȘI: CÂT COSTĂ DACĂ VREI SĂ AI STEA CU NUMELE TĂU PE WALK OF FAME? VALI VIJELIE A „SPART” GHEAŢA

VEZI ȘI: NAȘUL VIJELIE A ”SPART” BANII PE LĂUTARI! PETRECERE FARAONICĂ LA MARRIOTT, CU LIVIU VÂRCIU ȘI ANDREI ȘTEFĂNESCU LA MICROFON! ”CARTOFARU” ȘI-A BOTEZAT FETIȚA ȘI…

În plus, tânărul le-a transmis internauților faptul că Vali Vijelie nici măcar nu și-a ales o stea destinată soliștilor, ci una pentru actori.