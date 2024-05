Iulia Vântur și Salman Khan, nuntă în secret?! Cine i-a dat de gol: ”S-a căsătorit! Toată lumea știe”

Iulia Vântur a stârnit o serie de controverse cu ultima imagine pe care o făcut-o publică în mediul online. Mai multe persoane au tras concluzia că românca s-a căsătorit cu Salman Khan. Cei doi sunt împreună de 12 ani, însă au ales să nu facă pasul cel mare.

În urmă cu mai bine de o săptămână, Salman Khan a dezvăluit, într-un interviu pentru un post de televiziune indian, că nu s-a căsătorit până acum, dar mai are timp să facă acest pas. Starul de Bollywood a mărturisit că atunci când va exista un acord de ambele părți, va avea loc și nunta. Așadar, există posibilitatea ca cei doi îndrăgostiți să fi făcut marele pas în secret. Pe parcursul relației, Iulia Vântur și partenerul ei de viață au fost foarte discreți.

Iulia Vântur și Salman Khan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un deceniu, iar fanii lor s-au întrebat când va avea loc nunta. Cei doi au preferat să fie discreți și nu au dat detalii despre acest subiect. Mai mult decât atât, cel mai probabil, dacă vor face marele pas, evenimentul va fi departe de ochii curioșilor. Asta dacă nu cumva a avut loc deja.

Recent, Iulia Vântur a publicat, pe Instagram, o imagine realizată în Dubai, în care apare îmbrăcată foarte elegant. De asemenea, ea a atașat o melodie cu titlul ”Spune da raiului”. În comentarii, mai multe persoane au tras concluzia că vedeta s-a căsătorit cu actorul indian.

Deși până acum au fost foarte discreți cu viața personală, în urmă cu ceva timp, Salman Khan a vorbit despre căsătorie. Starul de la Bollywood a dezvăluit motivul pentru care nu a făcut marele pas până acum. Mai mult decât atât, el a dat de înțeles că evenimentul ar putea avea loc în curând.

„În primul caz, căsătoria nu a avut loc. Când am spus da, cineva a spus nu. Când cineva a spus da, eu am spus nu. Acum există un ‘nu’ din ambele părți. Când ambele părți vor spune ‘da’, căsătoria va avea loc. Încă mai este timp. Am 57 de ani. Vreau să fie prima și ultima (…)

Niciuna dintre ele nu a avut vreo vină. Este doar vina mea. Probabil a fost un fel de teamă în mintea lor că s-ar putea să nu fiu în stare să le ofer fericire în viață. Sunt sigur că sunt cu toate fericite oriunde s-ar afla.”, a spus Salman Khan într-un interviu la India TV.