Adevăratul motiv pentru care Salman Khan nu a luat-o de soție pe Iulia Vântur după 12 ani de relație: ”Este doar vina mea!”

Iulia Vântur (43 de ani) și Salman Khan (57 de ani) sunt împreună de 12 ani, iar oamenii s-au întrebat de ce nu au făcut pasul cel mai până acum. Cei doi au preferat să își țină relația departe de ochii curioșilor și au fost foarte discreți. Însă, de această dată celebrul actor de la Bollywood a dezvăluit motivul pentru care nu s-a căsătorit cu românca.

Iulia Vântur a recunoscut că formează un cuplu cu Salman Khan, însă a preferat să nu ofere foarte multe detalii despre povestea lor de dragoste. Mai mult decât atât, cei doi nu se afișează împreună pe rețelele de socializare. Foarte rar au fost surprinși în ipostaze apropiate, la diferite evenimente publice.

Discreția este cuvântul care definește perfect relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. Cei doi au preferat să îți țină povestea de dragoste departe de ochii curioșilor. Totuși, recent, celebrul actor a luat pe toată lumea prin surprindere cu o serie de declarații.

Mulți s-au întrebat cum de cuplul nu a ajuns până acum în fața altarului. Ei bine, starul de la Bollywood a dezvăluit motivul pentru care nu s-a căsătorit cu vedeta din România nici după 12 ani de relație.

„În primul caz, căsătoria nu a avut loc. Când am spus da, cineva a spus nu. Când cineva a spus da, eu am spus nu. Acum există un ‘nu’ din ambele părți. Când ambele părți vor spune ‘da’, căsătoria va avea loc. Încă mai este timp. Am 57 de ani. Vreau să fie prima și ultima (…)

Niciuna dintre ele nu a avut vreo vină. Este doar vina mea. Probabil a fost un fel de teamă în mintea lor că s-ar putea să nu fiu în stare să le ofer fericire în viață. Sunt sigur că sunt cu toate fericite oriunde s-ar afla.”, a spus Salman Khan într-un interviu la India TV.