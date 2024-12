Vila lui Florin Salam, transformată în hotel. Câte mii de euro a costat doar liftul

Florin Salam a transformat fosta lui casă din Popești Leordeni în hotel. Betty, fiica cea mai a artistului, este cea care se ocupă de această afacere. Recent, ea a prezentat vila pas cu pas, iar fanii ai rămas surprinși de felul în care arată. Suma la care se ridică investiția este uriașă. Doar liftul a costat cât o garsonieră, iar pentru piscină, cântărețul de manele a băgat adânc mâna în buzunar.

Florin Salam a decis să îi urmeze exemplul nașului său, Adrian Minune care și-a deschis un hotel în Stefănești. Fosta locuință a artistului a fost transformată total, iar cei care doresc să se cazeze aici au parte de camere luxoase, restaurant, bar, SPA și piscină.

Betty Salam este foarte încântată de modul în care arată acum fosta locuință a familiei. Fiica lui Florin Salam a prezentat transformările impresionante ale vilei care. Inițial, casa avea un design ultramodern, cu living spațios, bucătărie utilată complet, dormitoare elegante și o curte generoasă de 600 de metri pătrați.

Hotelul arată spectaculos, dar și costurile investiției sunt pe măsură. Doar liftul a costat aproximativ 30.000 de euro. Betty Salam a recunoscut că au fost necesari foarte mulți bani și a dezvăluit că tatăl ei a cheltuit peste 300.000 de euro pentru această vilă.

În urmă cu ceva timp, Roxana Dobre a mărturisit că ea s-a ocupat de amenajarea casei din Popești Leordeni. După ce au decis să transforme locuința într-un hotel, Florin Salam și familia lui s-au mutat într-un apartament spațios din zona de Nord a Capitalei.

„Este exact aşa cum ne-am dorit noi. Ne-am străduit să ne iasă pe placul nostru. Mie îmi place foarte mult genul ăsta de casă. Îmi place foarte mult albul. Nu am vrut să mai merg pe nicio culoare închisă. Am vrut să iasă altfel, dar mi-am pierdut răbdarea pentru că am dat de oameni neserioşi. Îmi prind urechile un pic în tehnologia asta a lor de ultimă generaţie. Avem cuptor cu display cu poze şi care se poate programa prin telefon. Trebuie să recunosc că eu nu prea gătesc decât atunci când vrea Florin ceva. Când vrem să ne «porcim» prăjesc cartofi, fac un grătar şi salată, cu mare drag.

În rest, mama este bucătăreasa noastră. Uşile sunt din sticlă pentru că aşa am vrut eu. Îmi place pentru că este o casă foarte frumoasă, dar albul e foarte pretenţios. Acum, dacă mă plimb puţin şi îmi cade un fir de păr, se vede imediat. Pe jos am optat pentru un parchet lucios. Toată casa asta eu am decorat-o şi nu am vrut să fie încărcată, pentru că nu-mi place. Avem trei dormitoare, o baie pentru musafiri şi o alta pentru noi. Lui Florin îi place să aibă spaţiu în baie. În dormitor, avem un pat scump, dar în care nu ne odihnim”, a declarat partenera lui Florin Salam într-un interviu oferit în urmă cu ceva timp.