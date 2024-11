Florin Salam, țeapă colosală impresarului Petre?! Acuzații grave la adresa manelistului: „Ne vedem la poliție, la judecătorie”

Florin Salam, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România, se află din nou în mijlocul unui scandal de proporții, de această dată implicând acuzații de înșelătorie și conflicte financiare cu un impresar. Artistul este acuzat că ar fi prejudiciat mai multe persoane, inclusiv o familie care l-a contractat pentru un eveniment privat, dar și pe propriul impresar, căruia i-ar datora sume semnificative.

În centrul disputei se află o sumă considerabilă, despre care impresarul, cunoscut sub numele de Petre, susține că nu a fost achitată integral de Florin Salam, în ciuda promisiunilor repetate. Mai mult, Petre îl acuză pe artist că ar fi încasat avansuri pentru spectacole la care ulterior nu s-a mai prezentat.

Citește și: FIUL LUI FLORIN SALAM A FOST JEFUIT! NORA A DESCOPERIT INFRACȚIUNEA ȘI A SUNAT LA POLIȚIE. MII DE EURO AU DISPĂRUT

Această situație tensionată a luat amploare pe rețelele de socializare, unde cei doi și-au expus divergențele public, alimentând o serie de acuzații și replici acide. Conform informațiilor apărute, impresarul pretinde că ar fi fost înșelat în mod sistematic, iar sumele datorate sunt rezultatul unor concerte susținute de Salam, dar pentru care banii nu ar fi fost virați în mod corect. În plus, el afirmă că manelistul a refuzat să se prezinte la poliție pentru a clarifica situația, deși ar fi fost invitat să facă acest lucru.

Eu am spus că ne vedem la poliție, să ne vedem la judecătorie. Să vedem cine are dreptate dacă tu spui că mi-ai dat banii. Eu ți-am sunat băieții și ei au spus că au venit de frică de la tine. Că i-ai obligat să vină să vorbească ce nu trebuie cum ar veni. Cu mine nu merge. Ai stricat 40 de nunți. De la 3-4, sunt 30 de persoane. În pandemie ai cerut să spună că au murit. Să zică lumea că aia e. Să vadă lumea care inte dintre noi doi. Pe tine te știe că ești mincinos. Pe oriunde pe unde ai călcat, ai făcut numai rele. De dimineață, de când făceai tu live-ul eu eram la poliție și dădeam declarații. Lăutarii știu câtă șpagă iei? Îmi dădeai tu mie triplu?”, a spus Impresarul Petre la adresa lui Florin Salam.

„Dacă ai avut curajul și știai că mi-au dat mie banii, de ce nu ai avut curajul să vii la secție. Eu te-am invitat de aseară și ți-am spus și pe live, Eu azi am venit la secție, de azi de dimineață sunt. Dacă tu știi că mi-ai dat mie banii, de ce nu te-ai prezentat la secție? Uite, aici este poliția, o cunoști, că e aici aproape.

De partea cealaltă, Florin Salam respinge acuzațiile și susține că are dovezi clare pentru a demonstra că și-a respectat toate obligațiile financiare. Artistul afirmă că dispune de tranzacții bancare care pot atesta plățile efectuate către Petre și declară că este pregătit să coopereze cu autoritățile pentru a-și dovedi nevinovăția. Cu toate acestea, manelistul a subliniat că nu își dorește să cauzeze probleme legale impresarului, invocând faptul că acesta are o familie de întreținut.

„S-a întâmplat cu băiatul ăla de mi-a pus mâna pe spate și am hotărât să nu mai cânt acolo. Nu a mai cântat acolo din cauza respectului. Poate m-am grăbit atunci, în acea perioadă, așa a fost decizia mea. Nu eram într-o situație foarte bună ca să pot să accept ce s-a întâmplat în acea seară. Nu am mai cântat un an un Călărași.

Eu o să merg și la poliție și o să spun tot. Tot ce am cântat în 4-5 luni de zile, eu am plătit până la ultimul ban la domnul Petre impresarul. Eu am niște tranzacții bancare. El a luat o parte așa, iar o parte din mână, că și eu i-am luat din mână.

Vezi că banii ăia, indiferent de situație, credeți-mă din suflet, chiar dacă am dreptate, nu mă lasă inima să fac rău la acest om să meargă la pușcărie, că are copii, are o familie. Eu trebuie să mă apăr că e vorba de niște bani pe care Petre impresarul i-a primit”, a spus Florin Salam pe TikTok.