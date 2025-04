David Pușcaș, decizie de ultimă oră! Vrea să-și cunoască mama biologică: ”Acum am aflat, la 28 de ani, că nu sunt din București”

După ani în care a trăit cu convingerea că știe totul despre originile sale, David Pușcaș, fiul adoptiv al artistei Luminița Anghel, a făcut o descoperire care i-a răsturnat complet perspectiva asupra trecutului său. Tânărul a aflat recent un detaliu esențial despre viața sa de dinaintea adopției, fapt ce a declanșat în el dorința de a-și găsi mama biologică și de a înțelege circumstanțele care au dus la separarea lor.

În vârstă de 28 de ani, David a fost confruntat cu o realitate pe care nu o anticipase: nu este originar din București, așa cum fusese convins întreaga viață, ci din Ploiești. Această informație aparent banală a avut, însă, un impact profund asupra lui, mai ales pentru că a venit pe fondul unor întrebări vechi, nerezolvate, legate de identitatea sa și de începuturile vieții sale.

Pentru mulți dintre cei care îl cunosc din spațiul public, David este cunoscut mai ales prin prisma relației sale complicate cu mama adoptivă, artista Luminița Anghel. De-a lungul anilor, acesta a vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate în relația cu familia adoptivă, dar și despre problemele emoționale care l-au afectat în copilărie. Cu toate acestea, abia acum, odată cu această revelație recentă, se pare că David a decis să se concentreze asupra propriei povești, fără a mai căuta explicații sau răspunsuri în trecutul adoptiv.

„Acum am aflat, la 28 de ani, că nu sunt din București. Asta e tot. Nu știu, îmi aduc aminte că asta a fost singura mea interacțiune cu mama (n.r. cu Luminița Anghel) legată de adopție, când au aflat colegii la școală și când am plâns împreună.

Mi-a spus că totul va fi ok, că să stau liniştit, că nu se va întâmpla nimic. Eram un copil atunci(…) Îmi este frică, nu pot să faci chestia asta singur și sunt șocat. Nu am crezut că puteți să faceți chestia asta”, a transmis David Pușcaș, pentru un post TV.