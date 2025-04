Cât costă o porție de salată de boeuf la ”Lacrimi și Sfinți”, restaurantul lui Mircea Dinescu din București

Mircea Dinescu deține mai multe afaceri, printre care și un restaurant în Centrul Vechi din Capitală, numit „Lacrimi și Sfinți”. Românii l-au urmărit pe poet gătind la TV, iar rețetele sale au fost extrem de apreciate. Astfel, unii oameni vor să guste și preparatele de la localul jurnalistului. Matei Teodoru, un cunoscut vlogger, a încercat câteva bunătăți de acolo, după care a împărtășit cu urmăritorii prețurile. Află, în articol, cât costă o porție de salată de boeuf!

Matei Teodoru, un vlogger cu aproape 100.000 de urmăritori pe YouTube, a devenit foarte urmărit în mediul online după ce a început să meargă la restaurantele vedetelor și să filmeze experiențele sale culinare. Acesta împărtășește cu urmăritorii atât părerea lui despre preparate, cât și prețurile.

Citește și: Cum arată casa lui Mircea Dinescu, emblematicul poet român. De mai mulți ani s-a retras la conacul de la Cetate

Pentru început, Matei Teodoru a prezentat pe scurt restaurantul „Lacrimi și Sfinți”. Acesta se află în Centrul Vechi din București, o zonă unde sunt amplasate mai multe localuri deținute de vedete din România.

Restaurantul lui Mircea Dinescu este cunoscut pentru preparatele cu specific tradițional, fiind unul dintre preferatele turiștilor. De asemenea, clienții pot încerca aici rețete vechi de 100 de ani reinterpretate.

În caz că nu știți despre cine este vorba, este un poet și un jurnalist român, care a apărut peste tot în presă în ultimii zeci de ani. Ce ne interesează pe noi este restaurantul lui, care are ceva vechime și este cunoscut pentru turiști și pentru specificul românesc pe care-l servește aici. Noi suntem aici să testăm și să ne dăm cu părerea”, a explicat Matei Teodoru.

Vloggerul și iubita sa au comandat mai multe preparate – salată de boeuf, chiftele marinate, copan de rață, cartofi cu rozmarin, chifle de casă, ciorbă de pui a la grec și un suc de portocale. Cei doi s-au arătat mulțumiți de bunătățile încercate, iar la final au achitat 212 lei.

În nota de plată făcută publică de Matei Teodoru se poate observa că o porție de salată de boeuf costă 31 de lei la restaurantul „Lacrimi și Sfinți”. Pentru ciorba de pui a la grec a plătit 34 de lei, 9 lei pentru cartofii cu rozmarin, 65 de lei pentru copanul de rață, 38 de lei pentru chiftelele marinate, 8 lei chiflele de casă și 17 lei sucul de portocale.

„E tare amuzant meniul de aici, pentru că fiecare preparat are o denumire amuzantă. Am luat pentru antreuri o salată de boeuf și o ciorbă de pui a la grec. Avem un total de 212 lei pentru două persoane, ceea ce include, totuși, un antreu, o ciorbiță, două feluri principale și băutura. Mi se pare destul de ok pentru Centrul Vechi. Nu e nici puțin.

Cu tot cu tips avem 233 de lei. Te poți încadra în bugetul acesta la multe restaurante bune din București. Pentru, totuși, persoanele care frecventează Centrul Vechi, cred că o să fie decent, să spunem așa. Mai ales dacă vine un străin și transformă prețurile în euro, 45 de euro pentru o masă de două persoane o să spună că e destul de ok”, a mai spus vloggerul.