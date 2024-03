De ce Salman Khan refuză să se afişeze cu Iulia Vântur? Românca a luat foc: „Nimeni nu mă ascultă”

Iulia Vântul (43 de ani) și Salman Khan (58 de ani) formează un cuplu de mai bine de 5 ani, însă aparițiile lor publice au fost tot timpul cât se poate de discrete. Românca i-a respectat decizia actorul de la Bollywood – cea de a se afișa cât mai rar la evenimentele mondene – însă, în ciuda speculațiilor din toți acești ani, se pare că la baza acestei hotărâri există un fundament solid.

Au trecut 10 ani de când fosta prezentatoare TV s-a mutat definitiv în India, acolo unde l-a cunoscut pe actualul ei iubit, actorul Salman Khan. De-a lungul timpului au existat tot felul de speculații referitoare la povestea lor de dragoste, mai ales că actorul nu dorește să se afișeze public alături de româncă.

Care este motivul pentru care Salman Khan refuză să se afișeze cu Iulia Vântur

Invitată online în emisiunea lui Teo Trandafir, Iulia Vântur a clarificat situația și a mărturisit că – atunci când vine vorba de viața personală a persoanelor publice din India – oamenii sunt reticenți și își doresc discreție

„Am mai spus asta de nenumărate ori, dar se pare că nimeni nu mă ascultă. Aici, în India, oamenii nu sunt foarte… își doresc să țină lucrurile private despre ei înșiși. Există culturi și culturi. În cultura indiană, mai ales generația de dinainte, și-a dorit să păstreze tot ce e personal dincolo de reflectoare. Eu consider că ceea ce vezi pe Instagram, toate rețelele, relațiile nu trebuie trăite în vizorul publicului, relațiile trebuie trăite în interiorul casei tale, în privat.Poate m-am mai maturizat și eu pentru că trăiesc în India, consider că nu trebui să ne expunem”, a declarat Iulia Vântur, în emisiunea „Follow Us”.

Iulia Vântur a continuat declarațiile și a vorbit sincer despre motivul pentru care nu a fost prezentă la petrecerea miliardarilor (la începutul lunii martie) – nunta fiului celui mai bogat om din India – Mukesh Ambani – la care a cântat Rihanna. Fosta prezentatoare TV a mărturisit că – fix în acele zile – se află în România, unde a venit ca să-și viziteze părinții, vizită stabilită cu mult timp înainte de marele eveniment. Chiar și în aceste condiții, Iulia a dezvăluit că va fi prezentă la nunta propriu-zisă a bogătașilor, care va avea loc peste doar câteva luni.

„Eram în România, eram la mama acasă, eram să-i vizitez pe ai mei. Plecasem din Dubai unde am avut show-uri și am zis că dacă tot am fost aproape să merg la părinți. Era cumva stabilit. De fapt, era stabilit ca ei să vină în Dubai, dar nu au mai venit și a trebuit să vin eu (…) O să merg la nuntă. Eu interacționez cu oamenii respectivi destul de des, pentru că sunt parte din lumea mea. S-a văzut că a fost un eveniment extraordinar, doar că atunci eram cu părinții mei, însă o să fiu prezentă la nunta lor din vara acestui an.”, a mai spus Iulia Vântur.