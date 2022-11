Prins cu minciuna și pedepsit, Vali Vijelie plătește acum oalele sparte: “Când apar la televizor zici că sunt ursul Baloo!”

În urmă cu aproximativ un an, Vali Vijelie își achiziționa un Bentley Bentayga de 250.000 € cu care a făcut ravagii pe șoselele din toată țara. Cântările s-au succedat una după alta, aparițiile televizate au fost numeroase, dar exista parcă o carență în viața artistului. Sau poate un surplus, de greutate, recunoscut de Vali Vijelie. Și-a luat echipamentul și a mers la sală, s-a apucat de mâncat echilibrat, totul pentru propria sănătate. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Vali Vijelie a vorbit despre noul său stil de viață ponderat, dar nu ezită să apeleze la autoironie, comparându-se cu ursul Baloo.

Artistul recunoaște că nu îi este deloc simplu să se abțină de la mâncare, mai ales că povestea de viață a lui Vali Vijelie nu este una dominată integral de abundență. Interpretul de muzică de petrecere admite că în copilărie nu a putut să își facă toate poftele la nivel culinar, așa că a simțit nevoia să compenseze când finanțele i-au permis.

„Când apar la televizor zici că sunt ursul Baloo!”

CANCAN.RO: Vali Vijelie a făcut niște progrese la nivel corporal, cum s-a întâmplat domnul Vijelie?

Vali Vijelie: Vrei să-ți spun ceva? Mie mi-au lipsit multe când am fost mic și acum mare am început să adun. Și am băgat la burtică și a crescut burtica. Mulțumesc prietenului meu Alex Florescu, pentru că el m-a ajutat să mai dau jos din burtică, dar totuși îmi place să mănânc.

Tot timpul el se ia de mine și îmi spune «trebuie să mănânci așa, să fii atent, vino la sală, hai că tu trebuie să arăți bine, să nu pui pe tine». Și așa când apar la televizor zici că sunt ursul Baloo.

CANCAN.RO: La ce ai renunțat, ce a presupus dieta?

Vali Vijelie: N-am renunțat la nimic, el mi-a zis să învăț să mănânc să nu mă satur. Mi-a făcut și un regim îl am acasă, nu îl știu pe de rost, nu mă pune să îl spun, dar de multe ori îl mai mințeam, până și-a dat el seama. Hai din nou la sală, mișcare și mi-a prins bine.

„Când e vorba de sănătate lași totul la o parte!”

CANCAN.RO: Cum e pentru un cântăreț ca tine să te organizezi și să incluzi asta în program? Pentru că îmi imaginez că ești aglomerat…

Vali Vijelie: Da, dar când e vorba de sănătate lași totul la o parte, nu mai pui banii pe primul loc, că nu te ajută la nimic. Trebuie să ții și puțin la tine, să îți faci timp. Nu ajungi la sală, mergi o oră pe jos să faci puțină mișcare, și atunci îți prinde bine.

CANCAN.RO: La câte filmări de Revelion ai fost anul ăsta?

Vali Vijelie: Dacă o să te uiți la televizor, o să mă vezi peste tot, și pe cer dacă te uiți, tot pe mine o să mă vezi. Deci peste tot, la toate emisiunile.

CANCAN.RO: Care ți-a plăcut cel mai mult?

Vali Vijelie: Toate, eu unde merg îmi place să mă distrez, cânt ce îmi place și toată lumea să asculte melodia cu prietena mea, Georgiana Lobonț. E de bine!

