O celebră artistă, dezvăluiri bombă: „Vali Vijelie m-a furat de pe stradă la 14 ani și m-a dus la...”. Povestea interzisă s-a terminat după doi ani

O celebră cântăreață a făcut dezvăluiri bombă! Artista a povestit cum a fost furată de pe stradă de Vali Vijelie. A pândit-o, a urmărit-o și într-un final a fugit cu ea. Iată dezvăluirile cutremurătoare ale celei supranumite ”regina muzicii lăutărești”!

Într-un interviu emoționant, Mihaela Staicu și-a deschis sufletul în emisiunea Sub Lupa, prezentată de Vasilica Tătaru. Artista a ”căzut în butoiul cu melancolie” și a rememorat o poveste de dragoste ca în filme.

Mihaela Staicu: „Vali Vijelie m-a furat de pe stradă la 14 ani”

Pe când avea 14 ani, ”regina muzicii lăutărești” s-a iubit cu Vali Vijelie, iubire ruptă parcă din celebra operă Răpirea din Serai. Copilă și încă domnișoară, Mihaela Staicu i-a cucerit inima lui Vali Vijelie. Cei doi cântau în același local, iar aceasta nu prea a mai avut cale de scăpare.

Zis și făcut. Vali Vijelie a plănuit să o răpească pe tânăra artistă și a reușit:

”Am început să cânt la un restaurant din Militari, acolo m-a văzut Vali Vijelie! Toți muzicanții știu povestea, dar n-am facut-o eu publică. Eram doi copii, eu cântam, eram domnișoara, aveam doar 14 ani. Și el îi intreba pe băieți cine sunt, pusese ochii pe mine.

Ce crezi că mi-a făcut? M-a furat de pe stradă! A vorbit cu un prieten de-al lui, a pus totul la cale, m-a urmărit la colțul blocului și m-a furat! Am plâns, tata era plecat în străinătate, când a auzit mama i s-a strambat gura!, a spus artista.

Artista a povesti că a trăit o dragoste frumoasă alături de Vali Vijelie, însă totul a luat sfârșit din cauza geloziei manelistului. Mihaela Staicu a dezvăluit că manelistul nu o lăsa să cânte și au ajuns în stadiul în care nu se mai înțelegeau:

”Eram copil, nu avusesem pe nimeni. M-a dus undeva aproape de Bolintin, in comuna Darvari. Nu ne-am casatorit cu acte, dar am stat impreuna vreo doi ani. M-a luat cu rachiu, mi-a facut fala, a adus toti lautarii.

Nu ne-am inteles ca nu ma lasa sa cant. Cred ca din cauza asta ne-am despartit, era vulcanic si foarte gelos. Asa ne-am despartit dupa doi ani si am intrat in relatie cu tatal fetei mele.”, a mai declarat Mihaela Staicu