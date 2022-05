Se lasă cu scandal între manelişti? Cum a putut să-l numească Vali Vijelie pe Florin Salam: “E un fustangiu”

Un nou scandal este pe cale să înceapă între maneliștii din România. De această dată este vorba despre Vali Vijelie și Florin Salam, doi dintre cei mai apreciați artiști din țară. În urma unei discuții cu Cătălin Măruță, Vali Vijelie a oferit câteva detalii neștiute despre colegul său de breaslă, detalii care ar putea să îi afecteze reputația bărbatului.

Cătălin Măruță l-a avut invitat în emisiunea sa pe Vali Vijelie, un artist despre care majoritatea românilor a auzit cel puțin o dată. Acesta a acceptat provocarea moderatorului de televiziune și a vorbit pe larg despre câțiva dintre colegii cu care a avut ocazia să cânte de-a lungul timpului. Printre aceștia, se numără și cunoscutul Florin Salam, care a fost implicat în multe scandaluri în anii trecuți.

Vali Vijelie a făcut declarații neașteptate despre Florin Salam

Manelistul a fost nevoit să ofere, din perspectiva lui, trei defecte pe care Florin Salam le are în acest moment. Deși Cătălin Măruță se aștepta ca bărbatul să evite întrebarea și să prefere sosurile iuți, acesta nu s-a ferit și le-a explicat tuturor cum este, de fapt, caracterul lui Florin Salam.

Potrivit declarațiilor oferite în emisiunea „La Măruță”, Florin Salam este un bărbat care nu a știut când și cum să își investească banii pentru a putea deveni cel mai bun din industria în care activează. De asemenea, se pare că bărbatul a avut obiceiul de a petrece timpul cu mai multe domnișoare, lipsind de acasă periodic.

„Nu se odihnește, mai lipsește de acasă, nu știe să își investească banii. Îți spun sincer, băiatul ăsta are cel mai mare potențial, putea să ajungă la cel mai mare nivel. Florin Salam a fost un fustangiu înainte”, a declarat Vali Vijeli.

Vali Vijelie a avut un conflict neașteptat cu Liviu Guță

În cadrul aceleiași emisiuni, Vali Vijelie a vorbit și despre Liviu Guță, un alt cântăreț și producător de muzică. Deși cei doi au în prezent o relație de prietenie foarte bună, în trecut lucrurile au stat diferit, problemele apărând în momentul în care Liviu Guță nu și-a mai făcut apariția la un spectacol.

Invitatul lui Cătălin Măruță a povestit că, în urmă cu ceva vreme, urma să susțină un spectacol alături de prietenul său, Liviu Guță, însă acesta nu a mai apărut. Deși i-a repetat în nenumărate rânduri colegului său că va ajunge, Liviu nu și-a mai făcut apariția, așa că Vali Vijelie a fost nevoit să renunțe la o parte din banii pe care organizatorul îi oferise inițial. Vali Vijelie a fost dezamăgit de atitudinea prietenului său de atunci.

„El tocmai făcuse melodia „4 nopți și 4 zile”, eu l-am sunat să ne vedem la un eveniment să cântăm, a zis că e disponibil. Eu am venit la petrecere și l-am așteptat, îmi zicea: „Mai am puțin, mai am puțin”. Acum vorbesc cu el. Am vrut să fac și o piesă cu el, are o voce incredibilă, dar i-aș da un sfat: să pună mâna să își facă piese, că poate cânta orice.”, a adăugat Vali Vijelie.