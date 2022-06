Ce studii au Jador, Vali Vijelie și Florin Salam? Nu o să îți vină să crezi câte clase au finalizat vedetele muzicii de petrecere!

Artiștii pare că s-au concentrat mai mult pe muzică decât pe finalizarea studiilor. Pasiunea pe care au avut-o încă din copilărie i-a îndemnat pe maneliștii români să își urmeze visul unei cariere reușite, mai presus decât orice. Dani Mocanu, Adrian Minune și Florin Salam sunt doar câteva nume din industria muzicală, care au pus pe primul loc banii, în detrimentul studiilor. Deși piesele lor ajung rapid în trending pe YouTube, maneliștii noștri dezvăluie că nu au fost prieteni cu școala.

Vali Vijelie este unul dintre cei mai apreciați artiști, care spre deosebire de alții nu a reușit să termine învățământul liceal. În ciuda acestui fapt, lui Vali Vijelie nu îi este rușine cu trecutul său, ba mai presus de atât, se bucură de o frumoasă avere făcută din muzică. Inclusiv Dani Mocanu mărturisește faptul că este mândru că a reușit să atingă succesul mult visat, chiar și fără școală.

Ce studii au vedetele de muzică de petrecere?

Tzancă Uraganu însă își asumă postura în care se situează. Manelistul a făcut numeroase sacrificii pentru a-și putea crea o carieră stabilă. Ceea ce nu mulți știu însă este faptul că, Tzancă nu a renunțat doar la școală în detrimentul muzicii. Una dintre marile pasiuni ale manelistului era și fotbalul, dar în urma unei decizii de moment, Tzancă a hotărât că este mai profitabilă postura de artist. Nici renumitul Florin Salam nu este mai presus. Manelistul se laudă cu unele dintre cele mai apreciate piese, care îi aduc o sumă considerabilă de bani. Cu toate că Salam nu a început nici măcar liceul, tarifele cerute de acesta pentru o cântare ajung chiar și până la 10.000 euro, conform playtech.ro.

Cel care a reușit să finalizeze cele 12 clase este nimeni altul decât Nicolae Guță. Talentul l-a ajutat să își clădească o adevărată sursă de venit, chiar și fără promovarea Bacalaureatului. Manelistul a încercat o singură dată să dea probele scrie, iar rezultatele au fost dezastruase. Drept urmare, Nicolae Guță a renunțat la promovarea examenului de bac, lăudându-se doar cu terminarea studiilor obligatorii.

Unul dintre cei mai implicați pe plan personal este faimosul Jador. Deși apărut recent în lumea maneliștilor, artistul a avut norocul de a atinge deseori topurile muzicale. Jador nu numai că a reușit să treacă cu brio de Bacalureat, ba mai mult, a ajuns masterand în Studii Economice.

Cu toate că nu a urmat o carieră în domeniu, Jador a dorit să aibă specializare la bază. Cu toate acestea, muzica a fost cea care l-a ajutat să iasă în lumina reflectoarelor, aducând la pachet numeroase beneficii materiale.

„Nu mi-a fost niciodată rușine că am doar opt clase. Cine m-a întrebat, am spus. În schimb, sunt bucuros că am învățat muzică. Vreau să spun că aveam lipsuri și în clasa a VIII-a când mergeam la școală!”, a declarat Vali Vijelie.