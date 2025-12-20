Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: ”Dă-mi, Doamne, timp”. Legătura cu Cabron

Mălina, o jurnalistă în vârstă de doar 27 de ani, s-a stins din viață astăzi, 20 decembrie 2025. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost găsit în fața blocului în care ea locuia, după ce ar fi căzut de la etajul 7. Cu puțin timp înainte de tragedia care a șocat pe toată lumea, tânăra postase un mesaj tulburător. Toate detaliile în articol.

Mălina, tânăra în vârstă de 27 de ani, a fost găsită fără suflare în dimineața zilei de 20 decembrie, după ce a căzut de la etajul 7 al blocului din Oradea în care locuia în chirie. Echipajele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva, iar decesul a fost constatat.

Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător

Mălina, tânăra jurnalistă din Oradea, s-a stins din viață și a lăsat în urma ei multă durere, dar și întrebări fără răspuns. Privind în urmă la ceea ce s-a întâmplat, ultimul ei mesaj este unul de-a dreptul tulburător. Parcă simțind ceea ce avea să urmeze, Mălina a postat o filmare în care fredonează următoarele versuri, în timpul unui concert la Cabron:

”Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp..Mă doare sufletul că nu-l mai am pe tata. Că nu putem să mai vorbim una alta. Că nu i-am zis câte aveam să-i zic, am lăsat pe altă dată neștiind că n-aveam timp. Îmi pare rău că mă mai cert cu oameni dragi, ne certăm ca proștii cu principii largi…”

Fără să știe, tânăra jurnalistă nu mai avea foarte mult timp, de fapt. Apropiații sunt distruși de vestea tragică și nu își explică ce s-a întâmplat. Oamenii legii au luat în calcul și ipoteza conform căreia Mălina s-ar fi sinucis.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care tragedia s-a produs. Cauza exactă a decesului va ieși la iveală după ce trupul neînsuflețit al Mălinei va fi supus necropsiei.

CITEȘTE ȘI:

Mălina a murit la doar 27 de ani, într-un mod stupid. Era cunoscută în Oradea

Marius a murit la doar 57 de ani, pe când încerca să își îndeplinească visul. Ce s-a întâmplat cu el